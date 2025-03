video suggerito

Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi parte offesa ma non cambia idea: "Elementi contro Alberto Stasi" I familiari di Chiara Poggi hanno formalizzato la loro costituzione come "persone offese dal reato" in un nuovo procedimento giudiziario, con l'obiettivo di contribuire all'accertamento della verità in merito al coinvolgimento di Andrea Sempio.

A cura di Davide Falcioni

I genitori e il fratello di Chiara Poggi hanno formalizzato la loro costituzione come "persone offese dal reato" in un nuovo procedimento giudiziario, con l’obiettivo di contribuire all'accertamento della verità in merito al coinvolgimento di Andrea Sempio nell'omicidio della giovane avvenuto il 13 agosto 2007. Lo hanno comunicato gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che assistono rispettivamente i genitori Giuseppe e Rita Poggi, e il fratello Marco.

Secondo quanto dichiarato dai legali, la decisione di costituirsi come parti offese nasce dalla convinzione che la piena conoscenza di tutte le prove emerse nel processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, già accusato e riconosciuto colpevole dell'omicidio di Chiara, possa essere cruciale per una rapida definizione della posizione di Sempio. In particolare, gli avvocati fanno riferimento alla comunicazione ricevuta dalla Procura di Pavia, che ha informato le parti coinvolte della possibilità di contribuire all’accertamento dei fatti attraverso le modalità previste dalla legge.

Con questa mossa, la famiglia Poggi, tramite i propri legali, avrà l’opportunità di partecipare attivamente agli accertamenti scientifici, come l'analisi del DNA di Andrea Sempio, in particolare il confronto con quello trovato su dita e unghie di Chiara. I consulenti della parte civile potranno essere coinvolti anche nelle altre operazioni irripetibili, come l’esame dell’impronta di scarpa "a pallini", così come nell’analisi delle impronte digitali e di altri materiali genetici, qualora la Procura di Pavia decida di procedere con tali accertamenti.

Gli avvocati Tizzoni e Compagna, inoltre, hanno sottolineato che la condanna definitiva di Alberto Stasi non è in discussione, mentre la posizione di Andrea Sempio, già archiviata due volte tra il 2017 e il 2020, è stata oggetto di valutazione da parte di diversi magistrati. Con la nuova costituzione come parti offese, la famiglia Poggi si prepara a un nuovo capitolo delle indagini, con la speranza che l'ulteriore approfondimento dei fatti possa portare chiarezza sulla vicenda.