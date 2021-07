Due giovani di Verona hanno raccontato ai carabinieri di Gallipoli una violenza sessuale avvenuta nella serata di ieri 8 luglio. Le due ragazze, in vacanza in Salento, hanno detto agli agenti di esser state avvicinate da alcune persone in un bar della zona molto frequentato dai giovani. Successivamente sarebbero state drogate, abusate e poi lasciate nell'albergo nel quale alloggiavano. Il caso è al vaglio degli investigatori che provano a ricostruire gli spostamenti delle ultime ore prima dell'aggressione. Le dinamiche non sono ancora chiare: per il momento gli agenti sono all'opera per capire come le vittime siano state avvicinate e poi riportate nella loro stanza. Le due ragazze sono state ricoverate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù dopo che il personale del Bed&Breakfast nel quale alloggiavano le ha ritrovate nella loro suite in forte stato di alterazione psicofisica.

In ospedale l'equipe medica sta documentando i segni riconducibili a violenze sessuali e all'assunzione della cosiddetta "droga dello stupro", somministrata alle due vittime dagli aggressori. Le turiste sarebbero state circondate da un branco numeroso in un paese nelle vicinanze di Gallipoli. I giovani le avrebbero costrette a bere diversi alcolici dimostrandosi disponibili e amichevoli per poi drogarle e abusare di loro. Il numero dei ragazzi coinvolti nella vicenda non è ancora certo. I carabinieri della Compagnia di Gallipoli sono stati informati di quanto accaduto nella notte dal personale sanitario che ha preso in cura le due giovanissime vittime di violenza. Gli agenti ora lavorano per raccogliere le testimonianze per poi individuare e fermare gli aggressori quanto prima. Le due ragazze sono state ascoltate nella camera di ospedale nella quale al momento si trovano per le cure e gli accertamenti del caso.