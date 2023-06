Gabriele, morto folgorato a Bibbiena mentre pesca nel giorno del suo compleanno: donati gli organi È sotto choc la comunità di Bibbiena per la morte di Gabriele Lusini, rimasto folgorato dai cavi della corrente elettrica mentre era a pesca nel giorno del suo 21esimo compleanno: donati gli organi.

A cura di Ida Artiaco

È morto nel giorno del suo 21esimo compleanno a causa di un drammatico incidente Gabriele Lusini. Era a pesca a Bibbiena quando è rimasto folgorato dai cavi della corrente elettrica per aver, inavvertitamente, agganciato con l'amo della sua canna in carbonio estendibile i cavi tesi ad alcuni metri d'altezza.

La fortissima scossa elettrica ha causato un arresto cardiaco. A notarlo lungo l'argine del torrente Archiano, a ridosso della ciclabile, sarebbero stati alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi.

Trasferito in elisoccorso all'ospedale fiorentino Careggi, ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La famiglia ha anche deciso per la donazione degli organi.

Sull'accaduto hanno svolto indagini i carabinieri della compagnia di Bibbiena, guidata dal comandante Giuseppe Barbato, ma pare proprio che tutto sia da ricondurre ad una tragica fatalità. L'autorità giudiziaria ha anche già dato il nulla osta per restituire la salma ai familiari.

Sotto choc tutta la comunità di Bibbiena. Siamo sconvolti da questa tragedia. La nostra vicinanza alla famiglia, parenti e amici per questa fatalità. Chiediamo vicinanza alla famiglia, silenzio e rispetto per questo lutto che coinvolge tutta la nostra comunità", ha detto il sindaco Filippo Vagnoli.

Diplomato all'Isis Fermi, tra le passioni di Gabriele, oltre a quella per la pesca, c'era anche il calcio. Era, infatti, anche difensore della squadra del Bibbiena che gli ha dedicato un messaggio via social: "La società calcio Ac Bibbiena, il presidente Mario Rosadini, dirigenti e tutto lo staff tecnico si stringono attorno al babbo e alla mamma Katuscia e famiglia per la prematura scomparsa di Gabriele. Un bimbo, un raga e uomo che è cresciuto con i nostri colori. Un forte abbraccio Gabri".