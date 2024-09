video suggerito

Funerali insieme per mamma e figlio di Vago di Lavagno: lei ha sparato al ragazzo e poi si è uccisa Cerimonia unica il 2 ottobre per la 58enne e il figlio di 15 anni di Vago di Lavagno (Verona): il 20 settembre scorso la donna ha sparato un colpo al ragazzo per poi suicidarsi.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Saranno celebrati insieme i funerali della donna di 58 anni di Vago di Lavagno (Verona), che si è suicidata dopo aver sparato al figlio quindicenne. L’ultimo saluto a mamma e figlio è stato fissato per mercoledì prossimo, 2 ottobre, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Vago di Lavagno.

Il nulla osta alle esequie è arrivato dopo gli accertamenti della magistratura. Per il giorno dei funerali della 58enne e del figlio il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha proclamato il lutto cittadino. "In questo momento di profondo dolore desidero esprimere a nome dell’amministrazione comunale un pensiero per il padre di A. e per la sua famiglia – aveva dichiarato Vanzan dopo il dramma familiare – La nostra comunità si stringe al papà nella preghiera, con la mente e con il cuore che vanno a quella giovane vita spezzata e alla madre. Riposa in pace, caro A. Un ragazzo che, come ha ricordato bene don Cristian, era impegnato nella nostra comunità in parrocchia e negli scout. Ora è tempo del silenzio e della vicinanza. Il nostro Comune ha intenzione di istituire il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali. Invitiamo i cittadini, nell’ambito delle proprie possibilità, a rispettare questo momento. Un gesto simbolico per esprimere profonda vicinanza a Luciano e ai suoi familiari. Un padre che anche nel dolore ha dimostrato una grande forza d’animo con il gesto di generosità di donare gli organi di A.. Sarà compito di tutti noi, dei familiari, degli amici, fare sentire forte la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

Lo scorso 20 settembre – secondo la ricostruzione dei Carabinieri – la donna ha sparato un colpo di pistola alla nuca del figlio, che era appena tornato a casa dalla scuola, e poi si è tolta la vita sparando un altro colpo.

Il ragazzo, arrivato in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto dopo qualche giorno, dopo che i medici avevano dichiarato la morte cerebrale.