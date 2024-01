Funerali Ester Palmieri, parenti di vittima e killer seduti insieme: “Il male non è sempre più forte” Nella chiesa di Montalbiano di Valfloriana, per i funerali di Ester Palmieri, in prima fila i familiari della donna uccisa dall’ex ma anche i parenti dello stesso Igor Moser la cui famiglia si è seduta nello stesso banco per dare l’addio alla 37enne. “Allora non è sempre vero che il male è più forte del bene” ha sottolineato il parroco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi è il giorno dei funerali e dell'ultimo saluto per Ester Palmieri, la donna di 37 anni uccisa dall'ex compagno Igor Moser a Valfloriana, piccolo borgo della provincia autonoma di Trento. Ad affollare la chiesa di Montalbiano familiari e amici di Ester ma anche i parenti dello stesso Igor la cui famiglia si è seduta nello stesso banco in prima fila per dare l'addio a Ester Palmieri.

Una segno di rispetto per la vittima e di riappacificazione dopo la tragedia, sottolineato dallo stesso parroco che ha celebrato il rito funebre, Don Albino Dell'Eva. "Con questi funerali consegniamo il nostro dolore a qualcuno che se ne sa prendere cura ed è più grande del nostro cuore e delle nostre paure. Mi vien da dire che cominciamo col passo giusto perché qui nel primo banco ci sono i genitori di Ester ma nello stesso banco accanto a loro c'è la mamma di Igor" ha sottolineato infatti il prete nel corso della cerimonia funebre.

La presenza contemporanea in prima fila dei familiari di vittima e omicida, per il parroco è segno di volontà di riconciliazione da parte di tutti per superare questa tragedia terribile che ha lasciato tre bimbi orfani. "Allora non è sempre vero che il male è più forte del bene, è vero alle volte che le forze dell'unità sono più forti delle forze della disgregazione" ha sottolineato infatti il parroco di Casatta-Montalbiano e di Castello-Molina di Fiemme nel corso della sua omelia ai funerali di Ester Palmieri

Ad ascoltarlo per l'ultimo saluto alla 37enne oggi è accorsa una folla di persone, che sono salite fino alla chiesa della frazione di Montalbiano con le navette allestite appositamente dall'amministrazione locale. Ad affollare il luogo di culto anche molte persone comuni e rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.