video suggerito

Fumo in uno scuolabus durante il ritorno a casa da scuola, autista salva i bimbi nel Fiorentino L’autista di uno scuolabus nel Fiorentino ha salvato i bambini a bordo del mezzo dopo aver notato il fumo. I piccoli sono rimasti illesi insieme alla loro accompagnatrice. Il sindaco di Bagno a Ripoli: “Sicurezza di bimbi e operatori è la priorità” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pulmino con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. L'autista è riuscito a mettere in salvo i suoi piccoli passeggeri senza conseguenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Buozzi a Grassina e ad andare in fiamme è stato un mezzo della società "Re Manfredi" che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune.

Il conducente ha notato del fumo uscire dal mezzo che stava guidando e ha immediatamente fermato il bus per far scendere i bambini e l'accompagnatrice che era con loro. Dopo averli allontanati per metterli in sicurezza, si è assicurato che venissero accolti all'interno di un'abitazione e nel mentre ha allertato i soccorsi, chiamando un altro pulmino per permettere ai piccoli di proseguire il viaggio di ritorno a casa.

L'autista ha ricevuto i complimenti del sindaco, che ha sottolineato che l'incolumità dei bambini e degli operatori deve essere "l'assoluta priorità". "Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti per comprendere le cause dell'accaduto" ha concluso il sindaco.

Nel frattempo, nessuno dei bimbi che si trovavano a bordo del pulmino è rimasto ferito grazie al pronto intervento dell'autista, che subito si è accorto che qualcosa non andava. I piccoli sono stati invitati a scendere dal mezzo nell'immediato insieme alla loro accompagnatrice e tutti sono stati allontanati dal veicolo per garantire la loro sicurezza. Subito dopo l'autista si è occupato di procurare alla scolaresca un altro mezzo e di assicurarsi che il pullman che stava guidando venisse recuperato e riparato.

Il Comune nei pressi di Firenze ha fatto sapere di essere pronto ad avviare tutti gli accertamenti del caso sull'incidente avvenuto durante il viaggio per chiarire cosa non abbia funzionato a bordo dello scuolabus.