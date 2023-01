Fu accoltellato dal figlio durante la notte, è morto dopo mesi il 69enne Giuseppe Picci: si indaga È morto dopo mesi il 69enne Giuseppe Picci che nel mese di aprile fu aggredito dal figlio durante la notte nella sua abitazione di Santa Maria Coghinas (Sassari). L’uomo, che sembrava essersi ripreso, è deceduto dopo un lungo ricovero in una struttura specializzata.

A cura di Gabriella Mazzeo

È morto Giuseppe Picci, il 69enne che il 27 aprile del 2022 era stato aggredito dal figlio Alberto con un fucile subacqueo a Santa Maria Coghinas. L'uomo era riuscito a salvarsi per miracolo dopo l'aggressione avvenuta nella sua abitazione. Picci e sua moglie, Maria Giovanna Drago, erano stati colpiti prima con un fucile subacqueo e poi con una fiocina e con delle forbici da pesca. I due sono stati sottoposti a un lungo percorso di riabilitazione in una casa di cura specializzata.

Picci, dopo un delicatissimo intervento chirurgico al Santissima Annunziata di Sassari, sembrava essersi ripreso. Dopo il decesso, la Procura della Repubblica di Sassari ha disposto ulteriori accertamenti per capire se il tutto sia collegato in qualche modo proprio all'aggressione.

Nel frattempo sull'imputato pende l'accusa di duplice tentato omicidio. L'uomo, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, Giampaolo Piana, sarà giudicato con rito abbreviato. L'udienza per la discussione è fissata per il prossimo 13 aprile.

Al momento dell'arresto, l‘uomo era apparso in stato confusionale e nell'udienza di convalida disse di non ricordare nulla. "Se ho fatto quello che dite, l'ho fatto involontariamente" affermò davanti agli inquirenti. Una perizia stabilì la parziale incapacità di intendere e di volere del killer, oltre che la pericolosità sociale.

Il 47enne fermato per l'aggressione, infatti, non seppe spiegare il motivo di quanto fatto. Gli accertamenti chiarirono poi che alla base dei fatti vi fossero grossi problemi psichici: il 47enne avrebbe sparato ai genitori in stato confusionale, senza proferire parola.

Le cause della morte del 69enne, invece, saranno chiarite nei prossimi giorni. Sul decesso sono state disposte ulteriori verifiche da parte della Procura della Repubblica di Sassari.