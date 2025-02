video suggerito

Fratellini maltrattati a Cosenza, arrestato il compagno della madre: "Lesioni gravi" È stato arrestato il compagno della madre dei due fratellini di 4 e 2 anni ricoverati a Cosenza con segni di lesioni e percosse. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

È stato arrestato il compagno della madre dei due fratellini di 4 e 2 anni ricoverati a Cosenza con lesioni, fratture e segni di percosse.L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Secondo quanto emerso dopo il ricovero nel reparto di chirurgia pediatrica, i due bimbi erano stati picchiati in più occasioni e le ferite riportate erano state spacciate dai familiari per segni di incidenti domestici. La madre dei due fratellini avrebbe permesso al compagno di picchiarli, condividendo con la nonna i "metodi rigidi".

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Paola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo era già stato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Nei suoi confronti sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza quale autore materiale delle lesioni sui due minori.

La mamma e la nonna dei bimbi, intervistate dalla troupe di Pomeriggio Cinque, avevano affermato di non aver mai fatto del male ai bambini e che tanti dettagli erano "un'invenzione dei medici".

Il giornalista di Pomeriggio Cinque Vincenzo Rubano aveva invece detto alle forze dell'ordine di aver udito alcuni spari nei pressi dell'abitazione dell'uomo mentre la troupe di Storie Italiane stava cercando di ottenere un'intervista. Le autorità gli hanno quindi sequestrato un fucile ad aria compressa.