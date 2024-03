Francesca Migliano trovata morta in casa dopo 2 settimane, c’è un uomo indagato: “L’ultimo a vederla” Ci sarebbe un indagato per la morte di Francesca Migliano, estetista di 52 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Bologna. Si tratterebbe di un uomo che il giorno del decesso si trovava con lei. L’indagato sarebbe già stato ascoltato dagli inquirenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Francesca Migliano, 52enne di Bologna, avvenuto il 15 gennaio scorso, le forze dell'ordine stanno approfondendo la posizione di una persona che potrebbe essere stata l'ultima a vederla in vita. Stando a quanto reso noto, si tratterebbe di un uomo che il giorno del decesso della 52enne era probabilmente con lei, nella stessa casa di via Cartoleria, nei pressi del teatro Duse, dove il cadavere è stato trovato dall'anziana madre.

La prima a lanciare l'allarme il 15 gennaio scorso sarebbe stata proprio la mamma della vittima, che non avendo sue notizie da tanto tempo si era recata a casa sua per controllare le sue condizioni di salute. Il corpo senza vita era stato trovato all'interno del salotto dell'abitazione: secondo le prime informazioni, pavimento e mobili erano imbrattati di sangue. Nell'appartamento della 52enne vi era anche il suo cagnolino che aveva contaminato possibili prove di un omicidio.

Quello che è accaduto a Francesca Migliano è però ancora in corso di accertamento: l'uomo che per ultimo l'avrebbe vista in vita sarebbe già stato ascoltato dagli inquirenti e avrebbe dato la sua versione dei fatti, ora al vaglio delle autorità. L'autopsia sul corpo della 52enne aveva evidenziato che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe ricevuto un avviso di garanzia. L'apertura dell'inchiesta con l'accusa di omicidio sarebbe in vista di un ulteriore approfondimento medico legale disposto dalla Procura. L'indagato è assistito dall'avvocata Gabriella Moccia. La legale che si occupa della sua difesa si è astenuta da qualsiasi commento in vista dei risultati di nuovi accertamenti autoptici sul corpo della 52enne.

Dalle prime verifiche era emerso che Francesca Migliano era deceduta circa due settimane prima del ritrovamento. Ulteriori informazioni emergeranno solo con il prosieguo delle indagini.