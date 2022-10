Francavilla Fontana, 17enne aggredito e picchiato da un gruppo di giovani: grave in ospedale Sono gravi le condizioni del 17enne aggredito a calci e pugni dal branco a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il pestaggio è avvenuto sabato sera in una zona della movida.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi, il ragazzo di 17 anni che la scorsa notte è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di giovani nel centro città di Francavilla Fontana, nel Brindisino.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti ieri dopo la chiamata al 112 effettuata da alcuni passanti. Tutto si è consumato intorno alle 23.30 quando è la vittima, un ragazzo di 17 anni, è stato accerchiato e aggredito dal branco mentre si trovava in piazza Dante, a Francavilla Fontana, zona piuttosto frequentata non solo nel fine settimana perché piena di locali e bar.

Il giovane stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici quando, per cause ancora da accertare, è stato preso a calci e pugni da un gruppo di cinque giovani. Ad allertare i soccorritori numerosi testimoni che hanno assistito all’accaduto. Alcuni di loro hanno prestato i primi soccorsi al minorenne, in attesa del personale del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il ragazzo era cosciente.

Il giovane si trova ospedale in prognosi riservata, ma secondo indiscrezioni sarebbe in gravi condizioni, con fratture e lesioni. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana che hanno ascoltato i testimoni e nelle prossime ore acquisiranno le immagini delle telecamere della zona per avere elementi utili a individuare i responsabili del pestaggio che subito dopo l'aggressione si sono dati alla fuga.