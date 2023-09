Flixbus diretto a Trieste si ribalta durante la notte in Austria: morta una 19enne, feriti 3 italiani Un autobus della linea Flixbus si è capovolto in seguito a un incidente stradale mentre viaggiava verso Trieste. Nel sinistro è morta una ragazza di 19enne e sono rimasti feriti 45 passeggeri. Tutti hanno riportato ferite lievi, mentre in 5 sono stati ricoverati per lesioni più importanti. Feriti anche 3 italiani che non sono in pericolo di vita.

Una giovane di 19 anni è morta nel grave incidente che ha coinvolto un autobus della compagnia Flixbus che da Berlino avrebbe dovuto raggiungere Trieste nella giornata di oggi. L'autobus si è ribaltato intorno alle 4 di mattina vicino a Micheldorg, in Carinzia (Austria) e nel sinistro stradale sono rimasti feriti diversi passeggeri. Sul mezzo vi erano in tutto 45 persone e la maggior parte di loro non è fortunatamente in pericolo di vita. In 5 hanno riportato lesioni più gravi: tra questi, anche tre cittadini italiani che stavano viaggiando verso Trieste. I passeggeri sono stati trasportati in ospedale e chi ha potuto ha lasciato i reparti dopo le cure.

Stando a quanto reso noto, i turisti italiani hanno potuto lasciare l'ospedale dopo poco tempo. I medici, infatti, non si sono dichiarati preoccupati per le loro condizioni. La vittima di 19 anni, invece, sarebbe morta sul colpo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, a bordo del Flixbus vi erano passeggeri da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina. Con loro viaggiavano anche due autisti.

La dinamica dei fatti deve essere ancora chiarita, ma sembra che il veicolo sia uscito dalla carreggiata su una strada a doppia corsia intorno alle 4.45 del mattino per motivi non noti. Il bus si è schiantato contro un guardrail per poi ribaltarsi sul fianco. I pompieri sono intervenuti per liberare alcune persone rimaste intrappolate e spegnere un principio di incendio. Le indagini sono appena iniziate, ma i due conducenti sono risultati negativi all'alcoltest. La Farnesina, in accordo con Vienna, ha seguito fin da subito la vicenda per prestare assistenza ai 3 connazionali rimasti feriti.

I tre italiani sono già stati dimessi dall'ospedale dopo aver ricevuto le cure di primo soccorso necessarie. I tre rientreranno nel nostro Paese nelle prossime ore.