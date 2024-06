video suggerito

Flavia diventa mamma a 64 anni con la fecondazione in vitro: è la madre più anziana in Italia La donna, originaria di Luca, ha partorito con un cesareo eseguito all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Si è recata in Ucraina (dove non esiste il limite di 50 anni per il ricorso alla fecondazione assistita), alla clinica Biotex Com, uno dei centri specializzati più noti al mondo per quanto concerne la procreazione assistita.

immagine di repertorio

A quasi 64 anni, da compiere a ottobre, Flavia Alvaro è diventata la neomamma più anziana in Italia. All'ospedale Versilia di Lido di Camaiore lunedì 3 giugno è nato Sebastian. Il bimbo è venuto al mondo, con parto cesareo, a 31 settimane e 4 giorni.

La fecondazione in vitro è avvenuta a Kiev: Flavia, che arriva da Lucca, era andata fin lì già in due occasioni, data l'assenza del limite di 50 anni in Ucraina. La prima due anni fa, ma poi aveva perso il bimbo che portava in grembo alla quattordicesima settimana. La seconda lo scorso autunno, mentre la città era ancora martoriata dall'invasione della Russia.

Si è recata alla clinica Biotex Com di Kiev, uno dei centri specializzati più noti al mondo per quanto concerne la procreazione assistita. Assistita dal ginecologo Andrea Marsili, la signora ha condotto la gravidanza tranquillamente e il bambino è nato prematuro. Sta bene e pesa circa 2 chilogrammi.

Una gravidanza vissuta con serenità. Certo, ero preoccupato, all’inizio incredulo, la prendevo anche in giro bonariamente, ma Flavia si è messa in gioco, ha voluto fortissimamente questo figlio", spiega il ginecologo a La Nazione.

"Al primo tentativo circa due anni fa – prosegue Marsili – Flavia aveva abortito alla 14ma settimana: un trauma. E anch’io all’inizio avevo manifestato parecchie perplessità umane e mediche…" ammette.

Non a caso, prima che la gravidanza fosse portata a termine, quasi alla trentaduesima settimana la pressione sanguigna della futura mamma si era alzata e il medico ha ritenuto opportuno intervenire subito per farlo venire al mondo.

Ora il neonato è nel reparto prematuri: appena raggiungerà il peso forma la mamma (la più anziana madre di tutta Italia) potrà portarlo con sé a casa dove l'attende anche la nonna, 93 anni.