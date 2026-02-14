Fiume Crati esonda a Sibari: Vigili del Fuoco salvano una mamma e la sua bimba in elicottero, evacuate 40 persone

Non si ferma il maltempo in Calabria. I vigili del fuoco sono intervenuti salvando decine di persone a Sibari da allagamenti e frane causati dall’esondazione del fiume Crati.

La mamma salvata in provincia di Cosenza con il suo bambino durante l’esondazione del fiume Crati

A causa del maltempo che da giorni si sta abbattendo sulla Calabria, il fiume Crati ha rotto gli argini causando gravi allagamenti nella zona di Laghi di Sibari, in provincia di Cosenza. L'esondazione ha coinvolto numerose abitazioni del centro e coinvolto decine di famiglie. Sul posto sono intervenute le squadre fluviali e l'elicottero dei Vigili del Fuoco che hanno contribuito a salvare una mamma con la sua bambina.

Durante la delicata fase dell'intervento di soccorso, gli operatori si sono calati dall'elicottero Drago 165 per raggiungere la mamma rimasta isolata in casa insieme alla sua piccola a causa dell'esondazione del Crati. La donna è stata raggiunta sul tetto dell'abitazione e agganciata con il verricello, per poi essere tirata su insieme alla bambina.

Si tratta di uno dei tantissimi interventi avvenuti a seguito della rottura degli argini del Crati. Le immagini realizzate dai vigili del fuoco mostrano tutte le delicate fasi dell'evacuazione di oltre 40 persone rimaste bloccate nelle proprie case a causa dell'innalzamento improvviso del livello dell'acqua.

Leggi anche Il fiume Crati rompe gli argini: Vigili del Fuoco salvano 40 persone a Laghi di Sibari

Maltempo in Calabria: 521 interventi dei Vigili del Fuoco in 72 ore

In totale, sono stati effettuati effettuati 521 interventi dall'11 al 14 febbraio nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. In provincia di Cosenza, le esondazioni dei fiumi Crati, Busento e Campagnano hanno causato gravi allagamenti .

A Cassano allo Ionio è stata disposta l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Grazie all'impiego dell'elicottero Drago 165 sono state recuperate e portate al sicuro 10 persone a Cosenza, tra cui due bambini, mentre a Grisolia altre dieci persone sono state messe in salvo tramite gommoni fluviali.

Anche a Lamezia Terme il personale ha tratto in salvo due cittadini a seguito di una frana.