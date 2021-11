Firenze, piomba con l’auto su un’area pedonale e investe cinque persone, tra cui due bambini Paura questa mattina a Firenze quando un’auto guidata da un uomo di 74 anni ha travolto dopo essere finita in un’area pedonale cinque persone, tra le quali due bambini.

A cura di Chiara Ammendola

Una scena drammatica quella alla quale hanno assistito i residenti in zona piazza Santo Spirito a Firenze quando un uomo a bordo della sua auto è piombato in una zona pedonale investendo cinque persone che stavano transitando in quel momento. Tra i feriti anche due bambini di soli 4 e 3 anni che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: le loro condizioni non sarebbero gravi. L'automobilista, un uomo di 74 anni, è stato braccato dalla folla inferocita che ha circondato l'auto temendo una sua fuga dopo l'incidente

Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno quando il 74enne, la cui posizione è ora al vaglio della polizia municipale, alla guida della sua Fiat 500 è finito nell'area pedonali di piazza Santo Spirito dove si stava tenendo il mercato settimanale: secondo quanto ricostruito finora dagli agenti grazie anche alle testimonianze delle persone che hanno assistito all'accaduto, l'auto dell'uomo era in sosta in una via adiacente e quando quest'ultimo ha provato a metterla in moto è finito in retromarcia nella piazza travolgendo cinque persone. Per fortuna la velocità non era sostenuta e quindi i pedoni non hanno riportato grosse ferite, i due bambini erano nei rispettivi passeggini ma sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Nessuno dei feriti risulterebbe grave.

Dopo l'incidente alcune persone hanno circondato la vettura dell'uomo temendo una sua fuga. Stando a quanto si apprende ci sarebbe stato anche chi ha colpito la carrozzeria con dei pugni. La polizia municipale ha dovuto cordonare l'area per allontanare i presenti, per effettuare i rilievi ma anche a tutela del conducente della vettura.