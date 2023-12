Fidanzati precipitano con due aerei contemporaneamente ma in due distinti incidenti e si salvano L’incredibile storia è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica nel Torinese. I due velivoli erano decollati quasi insieme con i rispettivi piloti e passeggeri ma da due aviosuperfici differenti. Feriti in maniera grave la ragazza di 22 anni e il pilota del suo aereo. Solo ferite lievi per il fidanzato di lei e l’altro pilota.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vvf Volontari Alpignano

Due fidanzati torinesi, impegnati in due distinti voli con ultraleggeri, sono rimasti coinvolti in due incidenti aerei avvenuti quasi nello stesso momento ma in due posti diversi ed entrambi si sono salvati. L’incredibile storia da raccontare ai posteri è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica nel Torinese. I due velivoli erano decollati quasi insieme con i rispettivi piloti e passeggeri, cioè i due fidanzati, ma da due aviosuperfici differenti.

Poco dopo però entrambi son precipitati al suolo ma a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Erano circa le 18 quando è scattato l’allarme per un primo ultraleggero che si era schiantato al suolo nella zona tra l’aviosuperficie di Busano e l’abitato di Favria. Poco dopo un’altra chiamata di emergenza avvertiva di un altro piccolo aereo che per evitare lo schianto era atterrato bruscamente nei campi di una frazione di Favria tra le borgate Sant'Antonio e Chiarabaglia.

Fortunatamente in nessuno dei due incidenti aerei si sono registrate vittime anche se ci sono feriti gravi ma sorpresa ha destato la scoperta che i due passeggeri dei velivoli erano due fidanzati. La coppia nel pomeriggio aveva deciso di fare una esperienza nuova salendo a bordo dei due ultraleggeri decollati a poca distanza l'uno dall'altro. Come ricostruisce Today, i due fidanzati sono un 30enne residente a Torino, che ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Ciriè perché era sull’aereo atterrato nei campi, e una giovane di 22 anni che invece ha riportato traumi più seri ed è stata ricoverata all'ospedale Cto di Torino.

Leggi anche Dopo 40 anni scopre di essere padre di due gemelli: la moglie lo viene a sapere e scoppia rissa con la ex

Allo stesso modo il pilota del primo velivolo ha riportato ferite guaribili in pochi giorni ed è stato medicato a Ciriè mentre il pilota dell’altro aereo è stato trasportato in gravi condizioni al Cto dove è ricoverato con prognosi riservata. Quest’ultimo aereo infatti si è schiantato contro un palo della luce a bordo strada a San Gillio, in Val Casternone. L’incredibile contemporaneità dei due incidenti probabilmente è dovuta alle condizioni meteo che sono peggiorate improvvisamente in tutta la zona nelle ore dei due schianti.