Festa in villa con 300 invitati: dj denunciato per violazione delle norme anti Covid a Pantelleria L’episodio scoperto dalle forze dell’ordine ha visto come scenario l’Isola di Pantelleria dove i carabinieri hanno denunciato un dj 34enne che aveva organizzato una festa di massa con oltre trecento invitati in una villa dove si beveva e ballava senza alcuna precauzione anti contagio. Deve rispondere di violazione delle norme anti-Covid-19.

Le discoteche restano chiuse per le norme anti covid ma ormai in Italia si balla ovunque in sfregio a qualsiasi norma anti contagio. L’ultimo episodio scoperto dalle forze dell’ordine ha visto come scenario l’Isola di Pantelleria dove i carabinieri hanno denunciato un dj che aveva organizzato una festa di massa con oltre trecento invitati in una villa dove si beveva e ballava senza alcuna precauzione anti contagio. La scoperta è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì quasi per caso quando una pattuglia di militari in servizio di perlustrazione notturno sull’Isola siciliana si è accorta di uno strano e insolito via vai di auto e persone da quella villa in contrada Morgana, non lontano dall’Aeroporto, e ha deciso di approfondire.

Arrivando sul posto per le verifiche del caso, i carabinieri si sono imbattuti in una vera e propria festa con musica a tutto volume e somministrazione di alcolici. A conferma che si trattava di un evento organizzato e non certo una festa tra amici, il fatto che nei pressi dell’ingresso c’erano due persone che regolavano l’afflusso di persone all’interno, mentre navette facevano la spola con l’aeroporto. Dopo aver chiesto un responsabile dell’evento, davanti ai militari si è presentato un dj di 34 anni che, secondo il verbale delle forze dell’ordine, avrebbe ammesso di aver preso in affitto la villa con piscina appositamente per organizzare la serata e di essere l’organizzatore della festa.

Per il dj 34enne è scattata quindi la denuncia per violazione delle norme anti-Covid-19 previste dall’ordinanza del sindaco di Pantelleria, per disturbo del riposo delle persone e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Tutta l’attrezzatura per la musica è stata posta sotto sequestro.