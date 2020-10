Drammatico incidente sul lavoro a San Carlo, nel ferrarese, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre lavorava alla ristrutturazione di un fienile insieme al figlio. La vittima è il 58enne Pietro Cavagnuolo, originario e residente nel casertano ma impiegato in Emilia come responsabile di un cantiere in via Chiesa, a San Carlo. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli uomini della Medicina del Lavoro, arrivati sul posto insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118 (automedica e ambulanza) che hanno tentato di soccorrere il malcapitato senza purtroppo alcun esito. L’uomo infatti, sarebbe deceduto sul colpo dopo un volo di circa 3 metri avvenuto ieri vero le 14. Stando a quanto accertato Cavagnuolo avrebbe sfortunatamente sbattuto violentemente la testa su un mattone.

Lavoro, meno infortuni ma più morti a causa del Covid

Secondo l'ultimo report dell'Inail tra gennaio e luglio le denunce di infortunio sul lavoro sono state 288.873, 90mila in meno rispetto ai 378mila dell’anno precedente, con un calo del 23,7%. I decessi, invece, sono stati 716, soprattutto a causa dei decessi dovuti al Covid-19: +19,5% rispetto al 2019. La riduzione delle denunce, eccezion fatta per il settore sanitario, riguarda soprattutto il periodo che va da marzo a luglio, con 86mila casi in meno rispetto agli stessi mesi del 2019 (-31,6%). Il calo delle denunce, ovviamente, dipende dallo stop alle attività produttive tra marzo e maggio causato dal lockdown e dall’emergenza Covid-19.

Sempre secondo l'Inail nei primi sette mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono diminuiti gli infortuni mortali in itinere (cioè durante il percorso verso o dal lavoro), che sono scesi da 167 a 113, con un -32,3%. Quelli in occasione del lavoro, invece, sono aumentati da 432 a 603, un aumento del 39,6%. L’incremento riguarda soprattutto il settore industria e servizi, ma anche il conto Stato. L’agricoltura, invece, registra 23 casi mortali in meno, passando da 78 a 55.