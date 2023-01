Ferrara, muore nel sonno a 17 anni: i genitori lo trovano senza vita nel letto Un giovane di 17 anni è stato trovato morto nel suo letto nella mattinata di domenica 22 gennaio a Poggio Renatico. Sul corpo dell’adolescente è stata disposta l’autopsia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un ragazzino di soli 17 anni è stato trovato morto nel suo letto nella mattinata di ieri, domenica 22 gennaio, a Poggio Renatico (Ferrara). A trovare il corpo senza vita sono stati i genitori del ragazzo, che hanno subito allertato i soccorsi.

I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza e automedica, ma per il 17enne non vi era già più nulla da fare. Le cause della morte sono al vaglio delle autorità: sul corpo dell'adolescente, infatti, è stato disposto l'esame autoptico.

L'ipotesi attualmente più accreditata è quella di un terribile malore, ma i carabinieri vogliono vederci chiaro. Stando ai primi rilievi, però, il 17enne sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Leggi anche Scoppia un incendio in casa, 58enne disabile muore avvolto dalle fiamme nel suo letto a Terrasini

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, infatti, i genitori avrebbero raccontato alle forze dell'ordine di alcuni dolori accusati dall'adolescente già nei giorni precedenti. Il condizionale però resta d'obbligo e chi indaga mantiene il massimo riserbo sulla vicenda.

Chi conosceva l'adolescente lo descrive come un giovane riservato ed estremamente educato con una grande passione per il calcio e il sogno di diventare cuoco. Il 17enne studiava presso un istituto alberghiero di Ferrara con ottimi risultati scolastici e spesso trascorreva i suoi pomeriggi nei pressi della chiesa parrocchiale di Gallo, sul campetto da calcio che tanto amava.

Il suo corpo è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale Sant'Anna di Cona e resta per ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'esame autoptico, la salma sarà restituita alla famiglia per le esequie.

Sconvolta la comunità di Poggio Renatico, dove il 17enne era nato e cresciuto. I residenti si sono stretti attorno alla famiglia del giovane in segno di vicinanza e cordoglio. Sgomento anche da parte della scuola da lui frequentata e dei compagni di classe.