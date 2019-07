Momenti di paura e dramma sfiorato nel primo pomeriggio di domenica 21 luglio nelle piscine di un villaggio turistico marchigiano. Una bambina di soli 4 anni ha rischiato di annegare in una delle vasche idromassaggio del centro ed ora è ricoverata in ospedale in condizioni definite molto gravi dai medici. L'episodio in un centro vacanze della città costiera di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Erano circa le 13 di oggi quando la piccola, per motivi ancora tutti da chiarire, è sfuggita all'attenzione dei parenti ed è caduta nella vasca finendo poi con la testa sott'acqua dove è rimata per diversi secondi. Quando ci si è accorti della tragedia che si stava per consumare, in molti si sono subito lanciati per tirare fuori la bimba e soccorrerla. Bagnini e altre persone hanno iniziato subito con le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, prontamente allertati dal personale della struttura.

I medici successivamente hanno proseguito le manovre riuscendo a tenere n vita la piccola, che però non ha ripreso conoscenza, e nelle operazioni di stabilizzazione della minore. Le sue condizioni sono subito sembrate estremamente gravi e vista la gravita della situazione è stato richiesto l'intervento anche di un elicottero di soccorso che è atterrato in zona e ha provveduto poi al trasporto all'ospedale regionale Salesi di Ancona dove ora la piccola è ricoverata in gravissime condizioni. Sul luogo dell'accaduto intanto sono accorsi i carabinieri della locale stazione che hanno avviato immediatamente le indagini per capire cosa sia avvenuti in qui momenti ed eventuali negligenze da parte del personale incaricato della sicurezza degli ospiti. Come prima cosa i militari dell'arma hanno ascoltato i presenti e poi hanno acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza.