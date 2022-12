Ferma l’auto e scende ma la vettura si muove da sola e finisce nel burrone, morta la madre all’interno Il dramma si è consumato in una zona collinare di Arsita, paesino della provincia di Teramo. La vettura si sfrenata e ha iniziato a muoversi da sola, infine è scivolata nella scarpata, capovolgendosi più volte, senza dare scampo all’unica persona a bordo.

Ha fermato l’auto in una stradina di campagna in pendenza ed è sceso lasciando la madre dentro ma pochi attimi dopo la vettura si è improvvisamente mossa da sola, prendendo sempre di più velocità, fino a schiantassi in un burrone con l’anziana donna all’interno che è così deceduta.

È la terribile sequenza che è costata la vita a una pensionata abruzzese di 88 anni, Giuditta Di Pomponio, che si è trovata per lunghi secondi faccia a faccia con la morte senza poter fare nulla per scampare alla tragedia.

Il dramma si è consumato sabato mattina in una zona collinare di Arsita, paesino della provincia di Teramo dove la donna aveva vissuto per lungo tempo e dove di tanto in tanto tornava dopo essere andata ad abitare col figlio in un‘altra provincia.

Ieri doveva essere proprio uno di questi giorni ma in pochi attimi si è trasformato in tragedia. Erano circa le undici del mattino quando il figlio della vittima ha fermato la sua vettura su una stradina in aperta campagna, in località Colle dei Cerri, ed è sceso.

Pochi attimi dopo e l’auto, una Nissan Qashqai, si sfrenata e ha iniziato a muoversi da sola intrappolando la pensionata. La vettura quindi è uscita di strada scivolando nella scarpata per circa 70 metri, capovolgendosi più volte, senza dare scampo all’unica persona a bordo.

Inutili i successivi interventi dei vigili del fuoco, che hanno estratto la pensionata dall’abitacolo, e dei soccorsi medici del 118 che hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine. Resta da accertare se l’auto si sia sfrenata da sola per un guasto o se quel freno non sia mai stato inserito.

Maggiori dettagli arriveranno dall'analisi della vettura, posta sotto sequestro dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autogrù.