Femminicidio in Calabria, Domenica uccisa a coltellate in casa: il marito ha confessato Tragedia a Mandatoriccio, nel Cosentino: una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. Il marito è stato interrogato e poi ha confessato.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Ennesimo femminicidio in Italia. Oggi la tragedia si è consumata a Mandatoriccio, nel Cosentino: una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. Il marito, Luigi Carlino, che ha 73 anni, è stato trasferito in caserma dai carabinieri dove in questi minuti si sta svolgendo l'interrogatorio: per gli inquirenti c'erano pochi dubbi circa il suo coinvolgimento nell'omicidio. L'uomo avrebbe poi confessato.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione della figlia, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. È stata trovata riversa in una pozza di sangue con vistose ferite da arma da taglio al torace e all'addome. Il marito non era in casa al momento della scoperta del cadavere di Domenica. È stato rintracciato dagli investigatori non lontano dalla casa in zona marina Le Ginestre, attorno all’ora di pranzo.

Sul caso, coordinato dalla Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Stando alle prime indiscrezioni pubblicate dalla stampa locale, pare anche che i litigi della coppia fossero cosa nota tra la comunità dove vivevano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, l'uomo aveva già usato violenza nei confronti della moglie, che in passato avrebbe chiesto aiuto. Poi, al culmine dell'ennesimo litigio, si è consumato l'omicidio.

Continua a crescere il numero dei femminicidi in Italia. L'ultimo in ordine temporale è quello che si è consumato qualche giorno fa a Rimini, dove una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno che prima l'aveva stordita con un mattarello.