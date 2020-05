Dal 18 maggio riapriranno anche tutti i negozi, mercati all'aperto e centri commerciali ma è chiaro che nella fase due dovremo adire addio alle vecchie abitudini di acquisto a cui eravamo abituati prima dell'emergenza coronavirus. Molte saranno le nuove e più stringenti regole sia per gli acquirenti che per i negozianti che si apprestano a riaprire i battenti dopo due mesi di lockdown forzato. La regola principale ovviamente sarà quella del distanziamento sociale ma ad accompagnarci ancora a lungo saranno i meccanismi a cui ormai ci siamo abituati per i supermercati come code e accessi scaglionati all'ingresso ma in alcuni casi anche guanti obbligatori e percorsi prestabiliti. È quanto prevedono le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative concordate da Governo e Regioni hanno concordato le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e messe nero su bianco dal decreto legge approvato in Consiglio dei ministri. Uno dei capitoli del documento approvato riguarda proprio il "Commercio al dettaglio" sia nei negozi che all'aperto.

Le regole per i negozi: almeno 1 metro di separazione tra i clienti

Nel primo caso e cioè nei negozi tradizionali e nei centri commerciali, è prevista la possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C, così come avviene sui luoghi di lavoro, ma dovrà essere garantito sopratutto il distanziamento sociale in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tutti gli esercizi commerciali dovranno mettere a disposizione e garantire l'accessibilità "a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori".

Nei negozi di abbigliamento è obbligatorio l'uso di guanti

Per i negozi di abbigliamento è obbligatorio l'uso di guanti monouso che i commercianti dovranno mettere a disposizione per permettere ai clienti di scegliere in autonomia la merce, toccandola. Per tutti vale l'obbligo di indossare la mascherina e le casse porranno essere dotate di barriere fisiche. Gli addetti alle vendite devono procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni e favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per tutti i negozi infine è vietata la funzione di ricircolo dell’aria per gli impianti di condizionamento.

Le regole per i mercati: corsie a senso unico

Per quanto riguarda mercati e fiere settimanali, invece, gli accessi dovranno essere scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. L'Uso dei guanti "usa e getta" è obbligatorio nelle attività di acquisto, in particolar modo per quelle relative ad alimenti e bevande e ci deve essere una ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. I comuni dovranno imporre maggiore distanziamento dei posteggi e individuare "aree di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti". Sempre per assicurare il distanziamento interpersonale si raccomanda di predisporre anche corsie a senso unico per i clienti.

