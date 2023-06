Fares e Jawed, gemellini nati in Toscana senza cesareo: “Capita solo nello 0,43% delle gravidanze” Intorno alle 11 di sabato mattina, presso l’ospedale di Cecina (Livorno), Fares e Jawed sono venuti al mondo entrambi con parto naturale. Una condizione abbastanza rara in medicina, che si verifica solo nel 35% dei casi dei parti gemellari. Soddisfazione del team del primario Stefano Masoni.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto tratta dal profilo Facebook del primario Stefano Masoni.

“Capita solo nello 0,43% delle gravidanze”. Il commento che Stefano Masoni, primario del reparto di ostetricia e ginecologia, ha rilasciato a Il Tirreno sintetizza in maniera efficace lo stupore – e sicuramente più di un briciolo di meritata soddisfazione – di fronte a quanto accaduto qualche giorno fa all’ospedale di Cecina.

Sabato mattina, infatti, presso il punto nascita di Cecina, comune con meno di 30mila abitanti situato in provincia di Livorno (Toscana), si è registrato un avvenimento che, sulla carta, ha del miracoloso: sono infatti nati due gemelli – e fin qui, per quanto meno comune, nulla di eccezionale – entrambi con un parto naturale.

E se nemmeno questa informazione basterà a comprendere la straordinarietà del fatto, il primario di ostetricia e ginecologia, Masoni, accorre in aiuto con qualche dato utile: “Si è verificata una condizione che aggiunge straordinarietà a una gestazione già di per sé abbastanza rara”, dice a Il Tirreno facendo riferimento al raggiungimento del traguardo minimo della 37esima settimana, che non sempre si verifica nel caso di gravidanza gemellare.

“Una volta raggiunta la 37esima settimana – continua – entrambi i bambini erano in quella che tecnicamente si chiama ‘presentazione cefalica': in pratica risultavano nella perfetta posizione per un parto naturale (con la testa rivolta verso il basso e i piedi in alto). Capita solo nello 0,43% del totale delle gravidanze”.

Questa storia che ha dell’eccezionale è avvenuta al punto nascita di Cecina, in Toscana, dove sabato 17 giugno attraverso un doppio parto naturale sono venuti al mondo due gemellini, Fares e Jawed.

Erano quasi le 11 di mattina quando l’ormai neomamma, Manes, accompagnata dal marito Saber che non l’ha lasciata sola nemmeno un secondo, ha avvertito le forti contrazioni che hanno fatto capire al personale medico che il momento, stavolta, era realmente arrivato.

Non tutte le fasi della gravidanza di Manes, infatti, erano state “tranquille”: nel corso dell’ultimo periodo la situazione si era fatta man mano sempre più delicata, e la coppia aveva più volte dovuto fare avanti e indietro da Piombino, dove i due risiedono da anni, a Cecina a causa di allarmanti contrazioni.

Eppure, quello di sabato non era più un “falso allarme”: dopo due ore di travaglio, Manes ha messo al mondo due bambini, di quasi 2.5 chilogrammi ciascuno. Sia i piccoli che la madre sono in buone condizioni.

Profondo orgoglio e soddisfazione quella espressa da tutto il team medico capeggiato da Stefano Masoni, che comprende anche ginecologo, ostetriche, infermiere e pediatre: “Abbiamo seguito la gestazione di Manes fin da subito con grande attenzione”, spiega ancora il primario.

“I parti gemellari già di per sé sono particolari e piuttosto rari: solo una gravidanza su 80 in media ricade in questa casistica. Per cui serve la dovuta cautela perché tutto vada nel modo migliore per la mamma e per i due bambini”.