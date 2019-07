Tragedia a Fano, dove un bimbo di soli 7 anni è rimasto orfano dopo che la mamma 34enne è uscita dalla comunità dove era in cura ed è morta per overdose. Quattro anni fa la stessa sorte era toccata al papà del piccolo, che ora a causa della droga rimane da solo. La vicenda è stata raccontata dal Resto del Carlino. La donna è deceduta la scorsa sera: una dose di eroina le è stata fatale, così come è stata letale per il suo ex compagno e papà del figlio. A scoprire il suo corpo senza vita è stato il fratello: era nel bagno di casa, con accanto una siringa appena usata. Inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dai sanitari del 118 per rianimarla. La 34enne era appena tornata a casa del nonno, che vive col fratello, dopo i primi venti giorni di ricovero in una comunità terapeutica di Senigallia. Era andata a prenderla il padre per farle passare un po’ di giorni con il bimbo e la famiglia.

E ora è caccia al pusher che le ha venduto la sostanza stupefacente. La procura di Pesaro ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per morte come conseguenza di un altro delitto, in questo caso dello spaccio. Per risalire a chi le ha ceduto l'eroina, gli inquirenti stanno setacciando l’I-phone X della 34enne per controllare tutte le ultime chiamate, i messaggi e le chat in entrata e in uscita dal dispositivo. Tra quei contatti, gli inquirenti sono convinti di trovare lo spacciatore. Lunedì prossimo sarà anche eseguita l'autopsia, che potrebbe fornire ulteriori risposte sulla dinamica di quanto successo. In particolare, si cercherà di capire se a causare il decesso, è stata una dose tagliata male o il fisico della mamma era troppo debilitato per sopportare 20 giorni di astinenza. A quanto pare, la giovane aveva deciso di smettere con la droga ma l'altro pomeriggio avrebbe ricevuto una telefonata con un invito che non sarebbe stata in grado di rinunciare. Oltre al figlio di 7 anni, la 34enne mamma di Fano lascia i genitori, il fratello e il nonno.