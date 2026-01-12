Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli: “Trovata la maestra, andrà in casa famiglia. Poi forse l’ingresso a scuola”

È stata individuata l’insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e attualmente in casa famiglia. La docente incontrerà i bambini nella struttura per minori di Vasto. Il sindaco di Palmoli a Fanpage.it: “Lavoro in casa famiglia, non sappiamo se sarà valutato l’ingresso a scuola”.

I tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e attualmente in casa famiglia a Vasto saranno seguiti da un'insegnante che si recherà nella struttura per i minori. Non sarà dunque la docente Rossella D'Alessandro a seguire i tre fratellini nel percorso di "recupero" chiesto dalla tutrice Maria Luisa Palladino, che si è occupata in queste settimane di valutare le diverse opzioni per i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Pellegrino avrebbe individuato una docente di Vasto, lì dove i piccoli sono attualmente ospiti di una casa famiglia insieme alla madre Catherine, rifiutando di fatto la proposta avanzata dal Comune di Palmoli, che aveva indicato l'insegnante D'Alessandro come figura di riferimento per un percorso di homeschooling e per un eventuale recupero tramite doposcuola.

"Il nome della docente scelta dalla tutrice non è ancora noto. – ha sottolineato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it – Aspettiamo la comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare in queste ore. Sono state valutate diverse opzioni, ma alla fine l'opzione di una docente che potesse seguire i bimbi a Vasto è sembrata la più coerente. L'importante è che si faccia l'interesse dei minori, è il principio da noi seguito fin dall'inizio di questa vicenda".

"Non sappiamo – ha sottolineato ancora il sindaco Masciulli – se l'insegnante, che entrerà in casa famiglia, seguirà i bimbi solo in un percorso di homeschooling o se la sua attività sarà finalizzata a un ingresso in una struttura pubblica. Lo sapremo quando la decisione sulla scuola sarà comunicata ufficialmente".

Nel frattempo, sul possibile allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia dove vivono anche i tre bimbi dal 20 novembre, si è espressa la Garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Terragni, definendolo "un altro trauma per i piccoli già sottoposti a uno stress emotivo rilevante".

Birmingham dorme infatti in una zona separata, ma può vedere spesso i figlioletti. Secondo quanto riferito dalla stessa tutrice ai media, i rapporti con la donna sarebbero ormai tesi. La madre dei tre fratellini sarebbe allarmata dai cambiamenti che vede nei figli e vorrebbe resistere alle regole della casa famiglia. Birmingham sarebbe rimasta rigida nelle sue posizioni e non sarebbe d'accordo con l'educazione decisa dalla struttura.

Da qui, l'ipotesi dell'allontanamento della donna che però può essere disposto solo dal giudice con un altro provvedimento.