Famiglia nel bosco, i bimbi restano in casa famiglia per Natale: “Va fatta nuova perizia entro 4 mesi”

I tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia resteranno nella struttura protetta. Il Tribunale ha richiesto una perizia approfondita sui minori e sui genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il pranzo di Natale potrebbe essere invece celebrato in famiglia, seppure in casa famiglia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Famiglia che vive nel bosco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso: i bambini cresciuti nel bosco di Chieti resteranno nella struttura protetta per Natale. Il pranzo di Natale potrebbe essere celebrato alla presenza del papà dei tre fratellini, Nathan Trevallion, che giovedì 25 andrà a trovare i familiari nel suo giorno di visita. Dovrà essere effettuata una perizia approfondita su di loro e sui genitori. Il perito indicato, Simona Ceccoli, ha 4 mesi di tempo per rispondere alle domande dei giudici relative a scuola, salute ed equilibrio psico-fisico dei bimbi. Il Tribunale dei minori dell'Aquila avrebbe infatti accertato che mancava la documentazione relativa alle necessarie autorizzazioni per le modifiche della casa.

Secondo i giudici, l'abitazione non potrebbe essere modificata e il nuovo casolare in cui i genitori dei bimbi risiedono sarebbe una destinazione incerta, visto che in passato la coppia avrebbe già fatto perdere le sue tracce (un anno fa Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sarebbero infatti scomparsi dopo l'avvio di approfondimenti da parte dei servizi sociali).

Resta poi la lesione del diritto all'istruzione dei figli, o almeno della figlia maggiore, che avrebbe difficoltà a leggere e scrivere il proprio nome. Il pranzo di Natale però potrebbe essere celebrato in casa famiglia alla presenza dei genitori dei minori.