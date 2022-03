Famiglia di 5 persone si getta dal balcone in Svizzera: “Forse il padre parte di una setta religiosa” Famiglia di 5 persone si getta dal balcone di un appartamento in Svizzera: la figlia minore era sconosciuta all’anagrafe. “Si ipotizza appartenenza del padre a una setta religiosa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'intera famiglia di 5 persone è precipitata nel vuoto gettandosi dal settimo piano di un appartamento in un palazzo residenziale di Montreux, in Svizzera. Un uomo di 40 anni, la moglie di 41 e la sua gemella, la figlia di 8 e il figlio di 15 si sono gettati dal balcone dell'appartamento nel centro della cittadina sul lago di Ginevra. Solo il 15enne è sopravvissuto, ma è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Le forze dell'ordine si erano presentate alle porte della casa familiare per alcuni accertamenti: il figlio adolescente, infatti, non si presentava a scuola. Il padre del ragazzino era stato convocato a scuola per un colloquio alla quale però non si era mai presentato. La figlia minore della coppia, invece, risultava sconosciuta all'anagrafe.

Quando gli agenti si sono presentati alla porta alle 7 di mattina, dall'interno ha risposto solo una voce maschile. Dopo lunghi minuti di silenzio, la pattuglia si è allontanata decisa a tornare con un mandato di accompagnamento. Proprio in questo lasso di tempo si è consumata la tragedia. Tutti e 5 i membri del nucleo familiare si sono lanciati dal balcone sotto gli occhi di un testimone che ha chiamato i soccorsi. I cadaveri sono stati rinvenuti in un cortile interno: tutte le vittime non indossavano le scarpe. Sgomenta l'intera comunità. Saranno le indagini a chiarire il movente dietro il gesto. La famiglia era arrivata alcuni anni fa dalla Francia.

La donna, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, era una dentista e aveva esercitato a Parigi. Il padre lavorava da casa nell'ambito del commercio. Le forze dell'ordine indagano nella vita privata del nucleo familiare, soprattutto il quella del padre: si pensa che l'uomo potesse far parte di una setta religiosa. Si esclude la presenza di persone estranee in casa.