La polizia bussa alla porta, intera famiglia di 5 persone si lancia dal settimo piano in Svizzera A perdere la vita un uomo di 40 anni, la moglie di 41 anni, la gemella di questa e una bimba di 8 anni figlia della coppia. Ferito un adolescente 15enne, primogenito dei due coniugi.

A cura di Antonio Palma

Terribile dramma famigliare oggi in Svizzera dove cinque persone, componenti di una stessa famiglia, sono precipitati nel vuoto cadendo dal settimo piano di un palazzo a Montreux, cittadina nel Vallese. Quattro di loro sono morte, una quinta è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. A perdere la vita un uomo di 40 anni, la moglie di 41 anni, la gemella di questa e una bimba di 8 anni figlia della coppia. Il ferito e un adolescente 15enne, primogenito dei due coniugi. Secondo quanto ricostruito finora, il dramma si è consumato nelle prime ore di oggi, intorno alle 7 del mattino, vicino al casinò della cittadina, poco lontano dalle rive del lago. La polizia sospetta un caso di omicidio suicidio ad opera dell’uomo. Poco prima della scoperta della tragedia, infatti, i gendarmi avevano bussato alla porta di casa della famiglia per eseguire un mandato di fermo nei riguardi dell’uomo, un francese di 40 anni residente nell’ appartamento, emesso dalla prefettura in relazione all'istruzione di uno dei figli.

I gendarmi hanno riferito di aver sentito qualcuno che chiedeva chi fosse quando hanno bussato alla porta di casa ma, dopo essersi qualificati, nell’abitazione sarebbe scattato il silenzio. Pochi minuti dopo però, mentre gli agenti di allontanavo, i vicini di casa della famiglia hanno segnalato alla polizia che a terra sotto il palazzo giacevano i tre adulti e i due minori immobili ed esanimi. I successivi soccorsi medici non hanno potuto fare nulla per le quattro vittime , il ragazzino invece è stato trasporto d’urgenza con l'elicottero in ospedale dove ora lotta tra la vita e la mort. La polizia ha escluso la presenza di altre persone nell'appartamento al momento dei fatti e ha avviato le indagini al fine di stabilire le circostanze esatte e le ragioni di questa tragedia.

"Appare sin d'ora certo che nell'appartamento al momento dei fatti non vi era nessun altro al di fuori della famiglia lanciatasi nel vuoto" ha dichiarato Jean-Christophe Sauterel, capo della comunicazione della polizia cantonale svizzera. "Mi ero appena svegliato. Non posso descrivere esattamente il rumore che ho sentito. Sono uscito sul mio balcone e ho visto questa scena. C'erano tre corpi a sinistra e altri due a destra. C'erano i bambini… Soprattutto. Ho capito subito” ha raccontato ai giornali locali uno dei testimoni residenti in zona. I vicini li descrivono come una famiglia normale e nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare una simile tragedia.