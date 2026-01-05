Famiglia del bosco, c’è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan
Inizierà il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco.
In un'intervista a Fanpage.it, lo psichiatra Tonino Cantelmi, uno dei super esperti nel team della difesa, si era detto soddisfatto della scelta dei giudici: "È un'ottima psichiatra, anche molto esperta, quindi sono convinto che troveremo modalità ragionevoli di intervento".
Catherine e Nathan vivevano in un casolare nel verde della provincia chietina dal 2021, con loro anche i figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6. La loro storia è arrivata all'attenzione dei media, e dei servizi sociali, dopo un'intossicazione da funghi nel settembre 2024 che li aveva portati tutti al pronto soccorso.
Perché i genitori del bosco saranno sottoposti a perizia psichiatrica
Dopo mesi di osservazione, lo scorso 20 novembre i giudici hanno tolto a Nathan e Catherine la potestà genitoriale e disposto il trasferimento dei loro tre figli dalla casa nel bosco di Palmoli a una struttura protetta di Vasto, dove risiedono attualmente insieme alla madre. Ora, attraverso la perizia psichiatrica sulla coppia anglo-australiana, il Tribunale intende accertare i motivi psicologici, e non solo culturali, che li hanno portati a trasferirsi nel bosco abruzzese e a non iscrivere i bambini a scuola.
Secondo quanto emerso sino ad ora, i tre bambini vivevano in un'abitazione priva di acqua corrente e venivano educati in casa, condizioni che li avrebbero isolati dai coetanei, tanto da non essere in grado di esprimersi in italiano. Pur non essendoci violenza o abuso all'interno della famiglia, i giudici hanno scelto di separare Catherine e Nathan dai bambini, e di valutare le loro competenze genitoriali attraverso il contributo di un consulente tecnico. La scelta è caduta su Simona Ceccoli, psichiatra forense e dipendente del Presidio Ospedaliero Villa Letizia, nella provincia dell'Aquila.
I tempi della perizia psichiatrica
"Il mio compito è quello di accompagnare questa famiglia nel corso della perizia", aveva spiegato Cantelmi. Il percorso infatti sarà lungo e si svolgerà su più tappe. Il quotidiano Il Centro ha anticipato che la data di inizio della perizia sarà il 23 gennaio, e Ceccoli avrà 120 giorni di tempo per ascoltare Nathan e Catherine e stendere la sua relazione entro i primi giorni di maggio.
Il team multidisciplinare voluto dagli avvocati della difesa, Marco Femminella e Danila Solinas, serve proprio a evitare passi falsi e aiutare la famiglia a riunirsi al più presto.