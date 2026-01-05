Famiglia del bosco, c’è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Famiglia che vive nel bosco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizierà il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco.

In un'intervista a Fanpage.it, lo psichiatra Tonino Cantelmi, uno dei super esperti nel team della difesa, si era detto soddisfatto della scelta dei giudici: "È un'ottima psichiatra, anche molto esperta, quindi sono convinto che troveremo modalità ragionevoli di intervento".

Catherine e Nathan vivevano in un casolare nel verde della provincia chietina dal 2021, con loro anche i figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6. La loro storia è arrivata all'attenzione dei media, e dei servizi sociali, dopo un'intossicazione da funghi nel settembre 2024 che li aveva portati tutti al pronto soccorso.

Perché i genitori del bosco saranno sottoposti a perizia psichiatrica

Dopo mesi di osservazione, lo scorso 20 novembre i giudici hanno tolto a Nathan e Catherine la potestà genitoriale e disposto il trasferimento dei loro tre figli dalla casa nel bosco di Palmoli a una struttura protetta di Vasto, dove risiedono attualmente insieme alla madre. Ora, attraverso la perizia psichiatrica sulla coppia anglo-australiana, il Tribunale intende accertare i motivi psicologici, e non solo culturali, che li hanno portati a trasferirsi nel bosco abruzzese e a non iscrivere i bambini a scuola.

Secondo quanto emerso sino ad ora, i tre bambini vivevano in un'abitazione priva di acqua corrente e venivano educati in casa, condizioni che li avrebbero isolati dai coetanei, tanto da non essere in grado di esprimersi in italiano. Pur non essendoci violenza o abuso all'interno della famiglia, i giudici hanno scelto di separare Catherine e Nathan dai bambini, e di valutare le loro competenze genitoriali attraverso il contributo di un consulente tecnico. La scelta è caduta su Simona Ceccoli, psichiatra forense e dipendente del Presidio Ospedaliero Villa Letizia, nella provincia dell'Aquila.

I tempi della perizia psichiatrica

"Il mio compito è quello di accompagnare questa famiglia nel corso della perizia", aveva spiegato Cantelmi. Il percorso infatti sarà lungo e si svolgerà su più tappe. Il quotidiano Il Centro ha anticipato che la data di inizio della perizia sarà il 23 gennaio, e Ceccoli avrà 120 giorni di tempo per ascoltare Nathan e Catherine e stendere la sua relazione entro i primi giorni di maggio.

Il team multidisciplinare voluto dagli avvocati della difesa, Marco Femminella e Danila Solinas, serve proprio a evitare passi falsi e aiutare la famiglia a riunirsi al più presto.