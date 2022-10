Fa incidente in moto, scoprono che non ha patente né casco né assicurazione: multa record a 17enne La ragazza non aveva casco né patente né assicurazione, il motociclo non era revisionato e trasportava anche un passeggero, anche questo senza casco.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto insieme ai soccorsi medici per un incidente in moto con feriti sulla strada, probabilmente non si aspettavano di dover constatare una sfilza di infrazioni da parte di una delle ragazze coinvolte che ha alla fine ha collezionato una multa record da ben 7mila euro.

La ragazza infatti non solo non aveva il casco, una mancanza che le poteva costare la vita nello schianto in moto, ma le mancava anche la patente necessaria per guidare il ciclomotore che tra l’altro non aveva nemmeno l’assicurazione.

A ricostruire il singolare episodio, avvenuto nei giorni scorsi nel Palermitano, è il Giornale di Sicilia. La serie di infrazioni al codice della strada è stata scoperta dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, sulla strada provinciale che collega Montelepre a Partinico, nel territorio comunale di Montelepre, sempre nella città metropolitana di Palermo.

Secondo quanto stabilito dai rilievi effettuati sul posto dagli agenti, l’adolescente al volante del ciclomotore si stava immettendo sulla Provinciale quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un altro motorino che proveniva dalla vicina Partinico.

Due i giovani feriti e portati in ospedale a causa dell’incidente stradale. Dopo i soccorsi è arrivata però la batosta per la diciassettenne che non aveva l’età per stare in sella a quel tipo di moto che tra l’altro non aveva assicurazione e non era mai stato revisionato. Per finire, gli agenti hanno accertato che trasportava anche un passeggero, anche questo senza casco. Alla fine la somma totale che dovranno sborsare i genitori della ragazza è di quasi settemila euro, oltre al sequestro del ciclomotore.