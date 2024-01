Ezechiele sgozzato alla festa di Capodanno a Udine, presunto killer preso al confine con l’Austria La caccia al presunto killer del 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso la notte di Capodanno dopo una festa in un locale di Udine, si è conclusa al confine tra Italia e Austria. L’uomo è stato individuato al valico confinario di Tarvisio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La vittima Ezechiele Mendoza Gutierrez

Si è conclusa la caccia al presunto killer del 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso la notte di Capodanno dopo una festa in un locale alla periferia di Udine. Le forze dell'ordine lo hanno rintracciato nel tardo pomeriggio di lunedì al confine tra Italia e Austria dove forse stava cercando di scappare. L'uomo era stato individuato dopo una serie di interrogatori tra gli avventori del locale dove si è consumato il delitto ma si era reso irreperibile subito dopo i fatti.

Si tratta di una un cittadino dominicano che le forze dell'ordine hanno individuato poco dopo le 18 di oggi, lunedì 1 gennaio, e che in questi momenti viene interrogato come principale indiziato del delitto. L'uomo è stato individuato mentre cercava di espatriare al valico confinario di Tarvisio. Da ore gli inquirenti lo stavano cercando in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia dopo essersi presentati anche a casa sua, nel quartiere di Paderno di Udine, senza trovarlo. L'abitazione della persona sospettata dell'omicidio è rimasta piantonata dai carabinieri per tutta la giornata di oggi ma lui non si era mai presentato.

Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio del 31enne italiano di origini dominicane, nato a San Daniele del Friuli e residente a Campoformido, dove gestiva un bed and breakfast, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata durante la festa di capodanno in un locale di Udine a cui partecipavano diverse decine di persone.

L'aggressione nelle prime ore del 1 gennaio. La vittima sarebbe stata raggiunta da un fendente alla gola, con un coltello o con una bottiglia rotta, che ha ucciso il 31enne nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale di Udine. L'allarme alle forze dell'ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita. Mentre il ferito veniva trasportato in ospedale dove poi è deceduto, tutti i partecipanti ancora presenti alla festa sono stati bloccati e subito interrogati. Circa 40 persone sono state fatte uscire dal locale solo in tarda mattinata. Dal loro racconto si è arrivati però al presunto assassino, che si era dileguato subito dopo l'aggressione ed è stato infine catturato.