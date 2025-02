video suggerito

Etna in eruzione, ancora disagi all'aeroporto di Catania: nelle scorse ore deviati 32 voli su Palermo L'intensificarsi dell'attività eruttiva dell'Etna sta creando notevoli disagi al traffico aereo. Nelle scorse ore 32 voli sono stati deviati da Catania a Palermo e oggi, lunedì 17 febbraio, la società che gestisce lo scalo catanese ha disposto la chiusura del settore B1 dello spazio aereo fino alle ore 15. Ripristinate parzialmente le attività ordinarie di volo in arrivo.

A cura di Eleonora Panseri

Una delle spettacolari foto dell'Etna in eruzione scattata nei giorni scorsi,

Nei giorni scorsi si è intensificata l'attività eruttiva dell'Etna e le ceneri del vulcano stanno creando notevoli disagi al traffico aereo. Data la situazione, nelle scorse ore è stata disposta la limitazione degli atterraggi all'aeroporto di Catania e la deviazione di 32 voli verso l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Inoltre, per contenere i disagi è stato necessario il potenziamento del numero dei mezzi per il trasferimento di molti passeggeri dall'aeroporto di Palermo al capoluogo etneo. Appresa la notizia, l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, su richiesta dell'aeroporto di Palermo, ha messo a disposizione una decina di bus dell'Ast per il trasferimento dei passeggeri a Catania dallo scalo aereo palermitano.

Per questi motivi di urgenza, fanno sapere dalla Regione, potrebbero verificarsi disagi al normale servizio di trasporto pubblico nella provincia di Palermo.

Nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, la Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che "a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-est del vulcano (settore B1) fino alle ore 15 ora locale, con contestuale riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi".

È intanto previsto il parziale ripristino delle attività ordinarie di volo in arrivo all'aeroporto di Catania, che permane fino alle ore 15 ora locale, aggiungono. Non ci saranno invece restrizioni per le attività di volo in partenza, aggiunge la società, invitando i passeggeri a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi presso lo scalo.

Ieri, domenica 16 febbraio, in seguito alle attività vulcaniche era "stata disposta la chiusura immediata dei settori aerei a Sud e Sud Ovest del vulcano, con conseguente interruzione di tutte le attività di volo in arrivo", come si leggeva sulla pagina Facebook dell'Aeroporto di Catania.

Con il passare delle ore, in un secondo aggiornamento, la società che gestisce lo scalo confermava "la chiusura del settore aereo a Sud del vulcano" e lo stop di tutte le attività di volo in arrivo fino alle ore 22:30. "Consentite ad ora solo le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto", proseguiva la comunicazione.