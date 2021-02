Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di oggi per le estrazioni di sabato 6 febbraio 2021 in diretta su Fanpage.it. Sale a 103,1 milioni di euro il jackpot del Superenalotto per chi centra i 6 numeri fortunati, che saranno estratti poco dopo le 20 di questo sabato sera. I numeri del Lotto di oggi saranno comunicati entro le 21.30, così come la combinazione vincente del 10eLotto serale: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto in diretta.

Le quote del SuperEnalotto e le vincite del concorso di questa sera, il numero 16 del 6/2/2021, saranno comunicate da Sisal, organizzatore del concorso: attesa per l'estrazione dei numeri vincenti, del numero Jolly e del numero SuperStar. Nell'estrazione precedente nessun 6 nè 5+1, ma è stato centrato un 5 da oltre 195mila euro. Ritardi per l'estrazione del Lotto e 10eLotto di oggi a causa delle norme anticontagio vigenti in Lottomatica.