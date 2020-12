L'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 22 dicembre 2020, comunicata in diretta su Fanpage.it come di consueto. Sale a 80,7 milioni il jackpot del SuperEnalotto, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Prosegue il ritardo nella comunicazione dei numeri estratti sulle ruote oggi, pertanto il risultato della lotteria italiana, insieme alle combinazioni vincenti di 10eLotto e Simbolotto, verrà reso noto entro le 21.40 di stasera: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in diretta.

Estrazione Lotto oggi 22 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 85-51-74-44-30

Cagliari: 82 – 27 – 21 – 6 – 89

Firenze: 47 – 46 – 60 – 63 – 28

Genova: 63 – 90 – 40 – 28 – 34

Milano: 5 – 59 – 37 – 53 – 73

Napoli: 16-78-65-33-83

Palermo: 39-35-36-79-80

Roma: 67 – 8 – 81 – 49 – 23

Torino: 31 – 2 – 81 – 64 – 18

Venezia: 37 – 6 – 82 – 54 – 60

Nazionale: 85 – 8 – 78 – 48 – 13

Si è conclusa la prima estrazione del Lotto della settimana natalizia: il calendario dei concorsi con la lotteria più amata dagli italiani vedrà una variazione proprio in occasione del Natale. Sul sito di Lottomatica è possibile verificare le date delle prossime estrazioni nonchè controllare l'eventuale vincita della schedina per il Lotto di oggi.

Superenalotto, i numeri dell'estrazione di martedì 22 dicembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 16 – 22 – 46 – 51 – 72 – 15

Numero Jolly: 8

Numero Superstar: 29

Jackpot: 80.700.000€

Il montepremi del Superenalotto ha superato gli 80 milioni di euro dopo l'ultima estrazione, in attesa di un fortunato vincitore della sestina estratta. Durante l'ultima estrazione ha avuto luogo anche un concorso speciale: i 100 codici estratti, le quote e le vincite del Superenalotto di oggi sono disponibili su Sisal e superenalotto.com.

Estrazione 10eLotto martedì 22 dicembre 2020 abbinata al Lotto

2-5-6-8-16-27-31-35-37-39-46-47-51-59-63-67-78-82-85-90

Numero oro 85, Doppio oro 85-51