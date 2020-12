Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, in diretta su Fanpage.it. L'estrazione di oggi recupera quella dello scorso sabato, giorno di Santo Stefano, e riguarda tutte e tre le lotterie italiane. Sale a 83,5 milioni di euro il jackpot in palio per chi centra i numeri vincenti del SuperEnalotto. Anche oggi le estrazioni di Lotto e 10eLotto si svolgeranno in ritardo: aggiorna questa pagina per seguire il Lotto in diretta.

Lotto, estrazione di oggi 28 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 62 – 66 – 89 – 42 – 27

Cagliari: 16 – 79 – 54 – 82 – 44

Firenze: 21 – 7 – 49 – 34 – 13

Genova: 25 – 86 – 54 – 3 – 64

Milano: 61 – 1 – 41 – 37 – 36

Napoli: 40 – 32 – 65 – 8 – 10

Palermo: 37 – 26 – 54 – 88 – 8

Roma: 65 – 77 – 76 – 59 – 79

Torino: 17 – 23 – 20 – 25 – 89

Venezia: 57 – 52 – 36 – 80 – 89

Nazionale: 10 – 43 – 90 – 18 – 16

L'estrazione del Lotto di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, si svolge in una data inconsueta; si tratta infatti del recupero dell'appuntamento dello scorso sabato, giorno di Santo Stefano. Il regolamento del Lotto, infatti, vieta che i numeri vengano estratti durante i giorni festivi. La verifica della schedina del Lotto online è disponibile sul sito di Lottomatica.

Estrazione Superenalotto lunedì 28 dicembre, numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 84 – 8 – 25 – 59 – 39 – 54

Numero Jolly: 85

Numero Superstar: 14

Jackpot: 83.500.000€

Continua a crescere il jackpot del SuperEnalotto, che per l'estrazione di oggi ammonta a 83,5 milioni di euro. Le quote del Superenalotto e le vincite di oggi possono essere verificate su superenalotto.com e sul sito di Sisal; il numero Jolly e il numero Superstar aumentano le possibilità di vincita.

10eLotto di lunedì 28 dicembre 2020, l'estrazione abbinata al Lotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 7 – 16 – 17 – 21 – 23 – 25 – 26 – 32 – 37 – 40 – 52 – 57 – 61 – 62 – 65 – 66 – 77 – 79 – 86

Il numero Oro è 62, il Doppio Oro è 62, 66