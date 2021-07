L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 luglio 2021 con i risultati in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Estratti i numeri per le 10 ruote del Lotto e, a seguire, la combinazione vincente del SuperEnalotto, che oggi vale un montepremi di 49,3 milioni di euro. Aggiorna questa pagina per conoscere tutti i risultati delle estrazioni per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e i simboli vincenti del Simbolotto.

Una volta comunicati i numeri estratti sulle tre lotterie, Sisal e Lottomatica pubblicheranno le quote e le vincite relative all'estrazione di oggi.

Estrazioni Lotto oggi 3 luglio: i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 11 – 80 – 24 – 90 – 81

Cagliari: 12 – 19 – 24 – 9 – 66

Firenze: 7 – 86 – 63 – 6 – 11

Genova: 24 – 38 – 76 – 80 – 37

Milano: 68 – 80 – 29 – 23 – 41

Napoli: 61 – 39 – 68 – 7 – 1

Palermo: 28 – 17 – 83 – 71 – 50

Roma: 34 – 21 – 45 – 72 – 85

Torino: 15 – 11 – 13 – 82 – 43

Venezia: 60 – 39 – 71 – 87 – 50

Nazionale: 23 – 66 – 6 – 7 – 82

L'estrazione di oggi è l'ultimo appuntamento settimanale con il Lotto. A partire dalle 20, per ognuna delle 10 ruote del Lotto e per la ruota Nazionale, saranno estratti i 5 numeri vincenti. Sarà Lottomatica, che gestisce la lotteria più antica d'Italia per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a comunicare, sul proprio sito, i risultati dell'estrazione di oggi e i simboli vincenti del Simbolotto.

Estrazione SuperEnalotto di oggi 3 luglio, i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 85 – 52 – 42 – 45 – 65 – 70

Numero Jolly: 67

Numero Superstar: 61

Jackpot: 49.300.000€

Attesa anche per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi. La combinazione fortunata permetterà di aggiudicarsi un jackpot di 49,3 milioni di euro. Nessun 6 0 5+1 registrati nell'ultima estrazione dello scorso giovedì. Al termine dell'estrazione, sul sito ufficiale di SuperEnalotto, sarà possibile verificare i numeri e l'eventuale vincita della schedina.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di sabato 3 luglio

Ecco le quote e le vincite relative all'estrazione di oggi del SuperEnalotto comunicate da Sisal:

Punti 6: nessuno

Punti 5+:nessuno

Punti 5: 8 totalizzano euro 25.766,58

Punti 4: 517 totalizzano euro 534,49

Punti 3: 19.964 totalizzano euro 34,98

Punti 2: 313.518 totalizzano euro 6, 29

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 7 – 11 – 12 – 15 – 17 – 19 – 21 – 24 – 28 – 29 – 34 – 38 – 39 – 60 – 61 – 63 – 68 – 76 – 80 – 86

Il numero Oro è 11, il Doppio Oro è 11, 80