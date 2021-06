La combinazione vincente dell'estrazione del Superenalotto SiVinceTutto di oggi, mercoledì 23 giugno, è la seguente: 2 21 38 65 71 85. Il montepremi è pari 180.078,00 euro. Si ricordi che SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto che, ogni mercoledì, mette in palio tutto il montepremi in un'unica sera. In questo modo aumentano le possibilità di vincita: si gioca il doppio dei numeri, ben 12, ma se ne devono indovinare solo 6. In altre parole, si può vincere più spesso scegliendo 12 numeri su 90.

Si vince indovinando 6 – 5 – 4 – 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in un'unica sera: quella di estrazione. E, in assenza di 6, saranno i 5, i 4, i 3 e i 2 a dividersi l'intero montepremi in palio. L'appuntamento con la prossima estrazione è mercoledì prossimo alle 20.

Domani, invece, giovedì 24 giugno, tornano le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Il montepremi totale sale a 47.393.095,65 euro.