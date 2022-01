Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 10 gennaio 2022, numeri vincenti e quote L’estrazione del SuperEnalotto oggi lunedì 10 gennaio 2022 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Sale a 137,5 milioni di euro il montepremi per i numeri vincenti di oggi. Nessuna estrazione per Lotto e 10eLotto.

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi lunedì 10 gennaio 2022 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Questa sera saranno estratti solo i numeri vincenti del SuperEnalotto – senza Lotto e 10eLotto – che mettono in palio un montepremi di 137,5 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultimo concorso che non ha visto nessun giocatore centrare l'ambito 6 milionario. L'estrazione di oggi recupera appuntamento slittato lo scorso sabato, durante il quale è stato recuperata la mancata estrazione del 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Aggiorna questa pagina per conoscere i risultati dell'estrazione di oggi in diretta.

Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 10 gennaio, numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 66 – 30 – 58 – 25 – 3 – 84

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 55

Jackpot: 137.500.000€

L'estrazione del SuperEnalotto oggi, lunedì 10 gennaio 2022, recupera la mancata estrazione dello scorso sabato durante la quale è stato recuperato il mancato appuntamento del giorno dell'Epifania. Il jackpot in palio sale a 137,5 milioni di euro per chi centra i 6 numeri vincenti. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato, nessun giocatore ha centrato il 6 o il 5+1. Sul sito ufficiale di SuperEnalotto sarà possibile verificare i numeri estratti e se la propria schedina è quella vincente.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di lunedì 10 gennaio 2022

Ecco le quote e le vincite relative all'estrazione del SuperEnalotto di oggi lunedì 10 gennaio 2022, pubblicate sul sito di Sisal:

Le prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto

Le festività natalizie hanno causato slittamenti e rinvii dei consueti appuntamenti con le estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Con l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, si recupera anche l'ultimo concorso slittato: da domani il calendario con le tre lotterie tornerà alla normalità con le estrazioni che torneranno ad effettuarsi il martedì, il giovedì e il sabato.