Ester, Edoardo e Leonardo: chi sono le 3 vittime dell'incidente di Barberino del Mugello Leonardo Nutini, 58 anni, e poi la coppia di 29enni Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi. Sono i nomi delle tre vittime del drammatico incidente avvenuto il giorno di Natale nel Fiorentino.

A cura di Susanna Picone

Le vittime dell'incidente stradale

Leonardo Nutini, Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi. Sono le tre vittime del drammatico incidente avvenuto il giorno di Natale nella zona di Barberino del Mugello, Firenze. Lo scontro mortale è avvenuto lungo la Sp 131, al km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello.

Si è trattato di un violento scontro frontale in seguito al quale una vettura si è incendiata. Per le tre persone a bordo delle due auto non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto i tre dalle lamiere, ma era ormai troppo tardi. Il personale medico ha solo potuto constatare il loro decesso.

L'incidente è avvenuto alle 16.35 circa del giorno di Natale. La circolazione stradale, bloccata a lungo, è stata ripristinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e il personale del 118.

Non appena si è diffusa la notizia del tragico incidente sui social sono apparsi i primi ricordi e ritratti delle vittime. Leonardo Nutini aveva 58 anni, viveva a San Piero a Sieve.

Ester Raccampo, 29 anni di Borgo San Lorenzo, era una apprezzatissima insegnante di italiano alla scuola media “Lorenzo de’ Medici” a Barberino. La terza vittima è il fidanzato della donna, Edoardo Lombardi, 29 anni come lei, di Pistoia. Anche lui era uno studioso e insegnante.

“Oggi un dolore immenso ci ha investito all'improvviso. Il nostro collega Edoardo Lombardi e la sua compagna Ester sono deceduti in un incidente stradale. Voglio ricordarli così con una foto del loro profilo Instagram, sorridenti, sereni appassionati della vita e del loro lavoro, con il futuro negli occhi. Resta il ricordo di un collega veramente preparato, amato dai suoi alunni, un compagno di risate ma anche di lunghe e serie chiacchierate. Ciao Edo, sarai sempre nel nostro cuore”, si legge in uno dei tanti ricordi pubblicati su Facebook per le vittime della strada.