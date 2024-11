Esplosione in nell’azienda Safimet di San Zeno: 4 operai intossicati in ospedale Esplosione in nell’azienda galvanica Safimet di San Zeno: 4 operai sarebbero stati condotti in ospedale dopo essere rimasti intossicati. Gravi i danni alla struttura nella quale si è verificata l’esplosione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Questa mattina, intorno alle 10 del mattino, si è verificata un'esplosione nella zona industriale di San Zeno, nell'azienda Safimet specializzata in particolare nel recupero e nell'affinazione di metalli preziosi. Dopo l'incidente causato probabilmente da una caldaia, 4 operai sono stati condotti in ospedale, tutti con codici minori secondo quanto emerso finora dai primi rilievi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, tra pattuglie della municipale e diverse ambulanze. Dalle prime informazioni, sarebbero gravi i danni relativi all'edificio interessato dall'esplosione e dall'incendio.

Stando ai primi rilievi, quattro operai sarebbero rimasti intossicati dai fumi dell'esplosione ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. Sui social network, gli utenti parlando di un "grande boato" e chiedono informazioni sull'accaduto. Per il momento è certo che i 4 operai ricoverati in ospedale non siano in pericolo e che l'esplosione abbia provocato danni solo alla struttura. Il tutto sarebbe stato causato da una caldaia, almeno stando a quanto emerso dai primi rilievi, ma saranno gli ulteriori accertamenti delle autorità a confermare o smentire questo dato.

In aggiornamento