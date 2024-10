video suggerito

Esce per andare a scuola ma scompare nel nulla, si cerca il 16enne Sebastian a Varano Melegari A Serravalle di Varano Melegari (Parma) si cerca Sebastian Lungu, ragazzo di 16 anni scomparso dalla mattinata di mercoledì 9 ottobre: era uscito per andare a scuola ma non ci è mai arrivato.

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione nel Parmense dove da ieri è scomparso un ragazzo di 16 anni Sebastian Lungu, residente a Serravalle di Varano Melegari. Del giovane non si hanno notizie dalla mattina di mercoledì 9 ottobre: è uscito di casa per raggiungere l’istituto Gadda di Fornovo dove tuttavia non è mai arrivato. Immediatamente sono partite le ricerche dopo la denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e anche un tam tam sui social.

Al momento della scomparsa – si legge sugli avvisi fatti circolare – era vestito con scarpe nere Vans, pantaloni neri, giubbotto bero, occhiali da vista e zaino nero. Sebastian è alto circa un metro e 80. Ha i capelli scuri corti, il pizzetto, gli occhi marroni e un taglio sul sopracciglio sinistro. In caso di segnalazioni e avvistamenti si prega di avvisare i carabinieri al 112.

In aggiornamento.