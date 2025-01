video suggerito

Esce nel pomeriggio di Capodanno per raggiungere i parenti e scompare: si cerca la 24enne Rachele Zampedri È scomparsa nel pomeriggio di Capodanno a Mogliano Veneto la 24enne Rachele Zampedri, uscita di casa per raggiungere alcuni parenti nel Veneziano. La giovane però non sarebbe mai arrivata a casa dei familiari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Rachele Zampedri

È scomparsa da quasi una settimana Rachele Zampedri, 24enne di Mogliano Veneto che nel pomeriggio di Capodanno è uscita di casa facendo perdere le sue tracce. I familiari hanno denunciato la scomparsa della giovane alla stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto che ha dato il via alle ricerche, per il momento senza esito.

Le circostanze della sua scomparsa sono per il momento ancora ignote. Pare che la giovane sia uscita di casa nel pomeriggio di Capodanno, intorno alle 15.30, con indosso jeans neri, una felpa della Nike nera con un simbolo bianco, le scarpe dello stesso colore e un giubbotto scuro. La 24enne ha lunghi capelli biondi e occhi azzurri, è alta un metro e sessanta ed è magrolina. La ragazza ha numerosi piercing e tatuaggi.

I familiari chiedono a chiunque abbia sue notizie o chiunque crede di averla incontrata in questa settimana di assenza di contattare al più presto il 112.

Dopo Capodanno, la ragazza doveva raggiungere Cannaregio (Venezia) per andare a trovare la nonna. Per andarci avrebbe utilizzato i mezzi pubblici, ma i parenti veneziani hanno riferito di non averla vista arrivare e di non avere sue notizie dal pomeriggio del 1 gennaio.

Alle ricerche stanno collaborando anche i militari del comando di Venezia, che stanno lavorando per capire se Rachele stia bene e se l'allontanamento è effettivamente volontario. Non sarebbe il primo allontanamento della 24enne da casa, anche se non era mai stata via così tanto tempo. La preoccupazione dei familiari cresce di ora in ora. Dopo aver tentato invano di contattare la 24enne, il papà della giovane ha deciso di sporgere denuncia alle autorità.