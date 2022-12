Esce di casa e scompare nel nulla, appello per trovare la 16enne Jasmine a Catania Jasmine Di Stefano si è allontanata da casa a Catania il 24 novembre scorso. “Indossava jeans, giubbottino blu scuro con disegno sul retro, scarpe blu elettrico e uno zainetto rosa” ha raccontato il padre. Se qualcuno avesse informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di apprensione e ansia per famigliari e amici di Jasmine Di Stefano, una ragazzina siciliana di 16 anni uscita di casa e scomparsa nel nulla nei giorni scorsi a Catania.

Dopo averla cercata inutilmente nelle prime ore dopo la scomparsa, i familiari hanno deciso di sporgere formale denuncia per la sua sparizione e sul caso si stanno muovendo ora le forze dell’ordine.

La scomparsa dell’adolescente risale alla scorsa settimana quando il 24 novembre la giovane è uscita dall’abitazione di famiglia nella parte nord-ovest del capoluogo etneo senza più fare ritorno. I parenti hanno provato a contattarla più volte ma senza esito e hanno deciso di sporgere denuncia al comando dei carabinieri di Nesima.

Leggi anche Esce di casa con un berretto da baseball al posto del velo: Mahak Hashemi uccisa a 16 anni in Iran

La denuncia di scomparsa della minore presentata dal padre ha fatto subito scattare le ricerche in tutta la zona ma, come confermato a Fanpage.it dalle forze dell'ordine, al momento non è stata trovata nessuna traccia dell’adolescente né qualche indizio che possa portare a lei.

È certo che la ragazzina si sia allontanata spontaneamente da casa quindi la speranza ora è che Jasmine possa rifarsi sentire volontariamente o che qualcuno possa segnalare la sua presenza, anche fuori Catania nel caso si fosse spostata.

Per questo il padre Alfredo ha deciso di lanciare un appello pubblico affinché tutti possano aiutarlo a ritrovare la figlia.

"Mia figlia Jasmine si è allontanata volontariamente da casa e non si sa più nulla. Ovviamente le forze dell'ordine sono già state avvisate. Indossava jeans, giubbottino blu scuro con disegno sul retro, scarpe blu elettrico e uno zainetto rosa” ha spiegato il genitore. Se qualcuno avesse informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.