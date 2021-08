Esce di casa con la bici e scompare nel nulla: a Pescara si cerca Angela Di Fulvio, ha 27 anni Apprensione a Pescara per la scomparsa di Angela di Fulvio, 27 anni: è uscita da casa in bici intorno a mezzogiorno ieri e non è più rientrata. La famiglia ha anche presentato denuncia ai carabinieri. Tam tam sui social network per ritrovarla: “Se qualcuna l’ha vista, la conosce e può dare informazioni utili, contatti il 3475922521 (Presidente Penelope Abruzzo) oppure le forze dell’ordine”.

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione a Pescara, dove sono in corso le ricerche di Angela di Fulvio, 27 anni, scomparsa da casa di ieri. Come si legge sui numerosi appelli apparsi sui social network, la ragazza non ha con sé il telefono cellulare e i soldi. I genitori hanno anche presentato denuncia ai carabinieri. È uscita da casa con la sua bici intorno a mezzogiorno, dicendo che sarebbe andata a fare una passeggiata e che nel pomeriggio sarebbe andata a teatro da sola. Poi il nulla. L’ultimo a vedere martedì sera la 27enne, nei pressi dello stabilimento balneare Sporting di Montesilvano, a ridosso della Pineta di Via Taro, è stato un amico di famiglia che ha riferito di averla vista passeggiare tenendo per mano la bici: erano le 20.30 circa.

Angela, fanno sapere i suoi amici e conoscenti, indossa pantaloncini neri, una maglietta grigia, sandali colorati bianchi e azzurri. Nulla neanche nell’abbigliamento che potesse far presagire la volontà di stare fuori per molto tempo. Chi la conosce la descrive come una ragazza ingenua e fragile. La famiglia ha chiesto la massima condivisione della notizia e in molti sulle pagine dei social stanno facendo girare la sua foto con la notizia della scomparsa. "Se qualcuna l'ha vista, la conosce e può dare informazioni utili, contatti il 3475922521 (Presidente Penelope Abruzzo) oppure le forze dell'ordine", si legge sulle segnalazioni arrivate via social.