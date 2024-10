video suggerito

Escavatore si ribalta e lo schiaccia, operaio muore sul lavoro in cantiere a Cesena Un operaio di 62 anni è morto tragicamente oggi dopo essere stato schiacciato da un piccolo escavatore nei pressi di un cantiere in località Borello di Cesena. Inutili gli interventi di vigili del fuoco e sanitari del 118.

A cura di Antonio Palma

Tragico incidente sul lavoro oggi a Cesena dove un operaio di 62 anni è morto tragicamente dopo essere stato schiacciato da un piccolo escavatore che stava scaricando dal cassone di un camion in un cantiere. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, mentre l’uomo stava operando in un cantiere in allestimento sotto un ponte della E45, nei pressi del cimitero in località Borello di Cesena.

Il dramma in pochi attimi attorno a mezzogiorno mentre l’uomo stava scaricando il miniescavatore, un bobcat, da un camion. Per motivi ancora tutti da chiarire, il mezzo per il movimento terra si è ribaltato e lo ha schiacciato senza dargli via di scampo. La terribile scena davanti ai colleghi del 62enne che hanno provato ad aiutarlo ma purtroppo senza esito.

Il luogo della tragedia e i soccorsi

Dopo l’allarme lanciato dagli altri operai, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ambulanze automedica ma ogni sforzo per salvare il sessantaduenne è stato vano. I pompieri hanno dovuto estrarre l’uomo da sotto il mezzo ma a quel punto gli operatori medici hanno solo potuto accertarne il decesso.

Del caso sono state informate le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sul lavoro. Sul luogo dell’accaduto anche gli ispettori dello Spisal, il servizio prevenzione e sicurezza ambiti di lavoro dell’Asl.

Tra le ipotesi alla base della tragedia potrebbe esserci una manovra errata o il cedimento delle rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto del piccolo escavatore.