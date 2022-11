Entrano in casa e lo trovano accasciato sul tavolo, morto improvvisamente l’imprenditore Leo Moretti Leo Moretti è morto improvvisamente a soli 43 anni nella sua casa di Filottrano. Figlio di Lorena Lardini della nota azienda di abbigliamento, lascia la moglie e tre figli.

A cura di Antonio Palma

Lutto nel mondo dell'imprenditore marchigiana è morto improvvisamente a soli 43 anni Leo Moretti, figlio di Lorena Lardini e componente dell'omonima famiglia che gestisce la nota azienda di abbigliamento a Filottrano, in Provincia di Ancona.

La terribile scoperta è avvenuta nella tarda serata di sabato nell'abitazione dell'imprenditore a Filottrano quando un parente, verso le 23, è entrato in casa scoprendo il corpo esanime del 43enne accasciato sul tavolo. È stato subito lanciato l’allarme ma purtroppo ogni tentativo di salvare Leo Moretti si è rivelato inutile.

I sanitari del 118 accorsi sul posto lo hanno trasportato d'urgenza all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove però poco dopo i medici hanno dovuto dichiararne il decesso. Fatale per il quarantatreenne un malore improvviso ieri sera nella sua abitazione.

La notizia della morte improvvisa di Leo Moretti si è sparsa oggi in tutta la comunità di Filottrano e ha destato un coro di dolore e vicinanza alla famiglia. Del resto la nota azienda marchigiana leader nell’abbigliamento mantiene il quartier generale proprio a Filottrano da dove era partita.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Leo Moretti, sposato e padre di tre figli. Tra questi quello del RedTeam Hm4x4, una squadra agonistica di fuoristrada di Filottrano di cui il 43enne faceva parte cin quanto appassionato di fuoristrada e di gare. "Quelle cose che non vorremmo mai sentire… quelle notizie che non vorremmo mai dare… purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti ieri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici e appassionati di off road 4×4, lascia la sua famiglia, la moglie e tre figli. Siamo senza parole" è il commento amaro degli amici con cui Leo condivideva la passione per i motori