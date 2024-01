Entra in tabaccheria e chiede aiuto, “Papà vuole farmi sposare”: 14enne scappa e denuncia il padre “Mio padre mi ha picchiata perché non voglio sposarmi” avrebbe detto la ragazzina residente nel Padovano. L’uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e la 14enne allontanata da casa in attesa delle indagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Vittima di un presunto matrimonio combinato dai genitori, una ragazzina di soli 14 anni è scappata di casa, chiedendo aiuto ai passanti e denunciando il padre per violenza. È accaduto nelle scorse ore in provincia di Padova dove la terribile storia è emersa quando la ragazzina è entrata di corsa in un esercizio commerciale della zona, una tabaccheria, e in lacrime ha chiesto aiuto ai presenti.

La ragazzina pare fosse in evidente stato di shock quando mercoledì è entrata nel negozio non lontano da casa sua. Dopo aver cercato di calmarla, i presenti hanno subito chiamato i carabinieri per raccontare i fatti e chiedere un intervento immediato.

L'adolescente ha ribadito il suo racconto anche davanti ai militari intervenuti sul posto, aggiungendo di essere stata anche picchiata dal genitore perché si era rifiutata di acconsentire alle sue richieste di nozze combinate. "Mi ha picchiata perché non voglio sposarmi" avrebbe detto la ragazzina mostrano anche alcune tumefazioni. Una volta raccolto le confidenze della 14enne, i militari hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza del Suem che infine ha provveduto al trasportato della minore al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova.

Dopo le visite del caso, il padre della ragazzina è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e del caso è stata informata l'autorità giudiziaria. La minorenne invece è stata allontanata dall'abitazione di famiglia e assegnata a una casa famiglia in attesa di una nuova collocazione. Del caso sono stati informati anche i servizi sociali del comune di residenza.

"La famiglia era già seguita dai servizi sociali per un sostegno economico ma non erano mai emersi episodi di violenza" ha rivelato il Sindaco al Gazzettino, aggiungendo: "Voglio ringraziare il titolare della tabaccheria per aver dato rifugio alla ragazzina e i carabinieri per essere intervenuti tempestivamente, penso proprio che senza questi due interventi gli esiti sarebbero stati tragici".