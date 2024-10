Enorme tromba marina davanti alle coste dell’Abruzzo: i video dei residenti tra Silvi e Montesilvano La tromba marina è sviluppata nel primissimo pomeriggio di venerdì 4 ottobre, intorno alle 14.30, in occasione del temporale che ha investito le zone tra i comuni di Silvi e Montesilvano, tra le province di Pescara e Teramo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una improvvisa ondata di maltempo ha colpito oggi pomeriggio l’Abruzzo con temporali e grandine ma anche una enorme tromba marina visibile da chilometri di distanza che ha attraversato lo specchio di mare tra le province di Pescara e Teramo, tra Silvi e Montesilvano. Lo spettacolare fenomeno meteo è stato immortalato in video e foto da numerosi residenti sulla costa abruzzese che rapidamente hanno circolato sui social e nelle chat.

Nonostante l’imponenza della tromba marina, fortunatamente non si sono registrati feriti né disagi o danni alle cose perché la colonna che si alzava in cielo dall’Adriatico, ben visibile da terra, è rimasta stabilmente al largo in mare aperto. La tromba marina si è sviluppata nel primissimo pomeriggio di venerdì 4 ottobre, intorno alle 14.30, in occasione del temporale che ha investito le zone tra i comuni di Silvi e Montesilvano.

Poco dopo il passaggio della tromba marina, infatti, in zona si è scatenato un forte temporale che intorno alle 15 ha interessato in particolare la città di Montesilvano dove si è assistito anche a una forte grandinata. Anche in questo caso fortunatamente non si sono registrati particolari disagi né danni visto che i chicchi erano di medie dimensioni.

Secondo le previsioni meteo, in zona la pioggia insisterà anche nelle prossime ore, soprattutto lungo la fascia costiera, con una fase di elevata instabilità meteorologica. Domani dopo una fase più asciutta e con schiarite in mattinata, possibili temporali, anche intensi, tra il pomeriggio e la sera, sia sulla costa che nell’entroterra abruzzese. La Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in Abruzzo per domani 5 ottobre per ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori Bacini Tordino Vomano e Bacino del Pescara.