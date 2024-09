Enorme incendio a Vipiteno, colonna di fumo visibile a Km: “Tenere chiuse finestre per tutta la notte” Oltre duecento pompieri al lavoro per ore hanno messo sotto controllo il rogo ma la densa nube si è propagata nell’intera zona del comprensorio e ha indotto la Protezione Civile a raccomandare di tenere chiuse le finestre e le porte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un grosso incendio è divampato oggi pomeriggio a Vipiteno, in provincia di Bolzano, dove in cielo si è innalzata una enorme nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Anche se i vigili le cuoco hanno messo sotto controllo il rogo, dopo ore di lavoro, la densa nube si è propagata nell'intera zona del comprensorio e ha indotto la Protezione Civile a raccomandare di tenere chiuse le finestre e le porte per tutta la notte.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 18.30 di mercoledì 4 settembre nel capannone di una ditta della frazione di Tunes, nei pressi della zona artigianale, e le fiamme si sono estese in breve tempo. Sul posto in poco tempo sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco tra permanenti e volontari per oltre 200 operatori. Per ore i pompieri hanno affrontato le fiamme, riuscendo a contenere l'incendio solo in serata.

L'operazione però proseguirà per tutta la notte per il completo spegnimento dell’incendio nel capannone che è stato completamente distrutto. "Si raccomanda ancora a causa della presenza di fumo di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione" hanno raccomandano in serata i vigili del fuoco, assicurando che dalle verifiche fortunatamente è emerso che non ci sono stati feriti. Dai primi rilievi non ci sarebbero però pericoli da combustione di sostanze tossiche.

"La Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse le finestre e le porte, di spegnere i sistemi di condizionamento e di ventilazione e di evitare di compiere attività all'aperto. La popolazione è stata informata attraverso i messaggi di allerta lanciati, via radio e televisione, dall'Agenzia provinciale per la Protezione civile. Si consiglia di tenere accese radio e televisione per rimanere informati sulla situazione attuale" informa invece la Provincia di Bolzano.