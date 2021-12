Empoli, trovato morto nel giardino di casa il giorno di Natale: il decesso per intossicazione etilica Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita nel cortile della sua abitazione di Empoli. L’uomo sarebbe deceduto per intossicazione alcolica il giorno di Natale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Trovato morto nel giardino di casa a Empoli. Un uomo di 41 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio del 25 dicembre nel cortile di un'abitazione privata, Da quanto emerso, il giovane avrebbe iniziato a bere alcolici intorno alle 8 del mattino, proseguendo poi per tutto il giorno. Il suo decesso sarebbe stato causato da un'intossicazione etilica. Intorno alle 13.20 è scattato l'allarme, con il conseguente tragico ritrovamento nel giardino dell'abitazione dove abitava. Sono questi i primi dettagli certi sulla vicenda. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima. Sembrerebbe che il 41enne fosse nel pieno delle sue celebrazioni natalizie.

Sono ancora tutte da verificare le circostanze legate al decesso avvenuto nel giorno di festa a Empoli. Per l'uomo di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Un malore legato al consumo di alcolici lo avrebbe stroncato nel giardino della sua abitazione. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima e di chi ha allertato per primo i soccorsi. Il personale medico prima e le forze dell'ordine poi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. Subito dopo sono iniziati tutti i rilievi del caso per scongiurare una morte violenta. L'ipotesi è stata però allontanata dopo aver effettuato verifiche mediche e sul luogo del decesso. Nessun segno di violenza sul corpo. Tutto sembra essere davvero riconducibile a un'intossicazione dovuta al consumo di alcolici fin dal mattino presto nelle prime ore della giornata di Natale. Sconvolti i conoscenti e gli amici, stetti nel dolore e nello sconforto dopo l'accaduto. Al momento della comparsa dei primi sintomi, l'uomo non è andato in ospedale. Il 41enne, forse solo, non è stato neppure assistito da terzi. La sua condizione di salute è rapidamente peggiorata fino a portarlo alla morte.